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Beykoz'da kum yüklü tanker devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 11:01 | Son Güncelleme

İstanbul Beykoz Kılıçlı Köyü Karakiraz yolu üzerinde kum yüklü hafriyat tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol kenarındaki kanala yan yattı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tankerde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz trafik tanker

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