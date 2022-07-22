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Beykoz'da olaylı yıkım! Polis havaya ateş açtı

22.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz Tokatköy'de yıkım ekibi ve mahalleli arasında yıkım gerginliği yaşandı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında planlanan yıkım çalışması, ortalığı ayağa kaldırdı. Görevliler ile mahalleli arasındaki arbedeye polis havaya ateş açarak engel oldu. İşte olaylı yıkım çalışmasının detayları!

Beykoz'da olaylı yıkım! Polis havaya ateş açtı

Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. 487 ada 3 parselde gerçekleştirmek istenen kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan mahalle sakinleri ile yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı.

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Yıkıma karşı çıkan grup kepçenin önüne geçti. Yıkım ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı. Polis arbedeyi sonlandırmak için havaya ateş açtı.

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Çıkan arbede sırasında bir kadın baygınlık geçirdi. Çevik kuvvet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemi sonrasında yıkım gerçekleştirildi.

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Mahalle sakinlerinden Sabriye Hasanusta, "Mahkemeye başvurduk, yürütmeyi durdurma kararı var .Belediye ile karşılıklı sözleşme resmi kağıtlarla anlaşma yapmak istiyoruz" diye konuştu.

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Yıkımın ardından Tokatköy Mahallesi sakinleri, Beykoz Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı.

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DHA

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