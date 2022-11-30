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Beylikdüzü’nde erkek kuaförü kurşun yağmuruna tutuldu! Eşyaları siper ettiler

30.11.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde silahlı saldırganlar tarafından bir erkek kuaförü kurşun yağmuruna tutuldu. Kuaförde bulunanlar eşyaları kendilerine siper edinerek kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu.

Beylikdüzü’nde erkek kuaförü kurşun yağmuruna tutuldu! Eşyaları siper ettiler

Beylikdüzü’ndeki olay dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar, cadde üzerinde bulunan erkek kuaförünün önüne geldi.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Silahlı saldırganlar, dükkan sahibi ve beraberindeki iki kişi içeride otururken, bilinmeyen nedenle iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Kuaförde bulunanlar içerideki eşyaları kendilerine siper edinerek saldırıdan yara almadan kurtuldu.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dükkan çevresi ve içerisinde çok sayıda mermi kovanı buldu.

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Polis, topladığı delilleri incelemek üzere emniyete götürürken olayla ilgili tahkikat devam ediyor. (İHA)

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Beylikdüzü silahlı saldırı

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