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  4. Beylikdüzü'nde feci kaza! 8 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı

Beylikdüzü'nde feci kaza! 8 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı

27.10.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde feci kaza! 8 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı

Beylikdüzü'nde, servis minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yakuplu Liman Caddesi Ambarlı Limanı istikametinde ilerleyen işçi taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolda park halindeki tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki yaralılar, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Polise ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, kaza nedeniyle Ambarlı Limanı istikameti trafik akışına kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beylikdüzü
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