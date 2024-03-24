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  4. Beylikdüzü’nde yunus balığının tekneye eşlik ettiği, izleyenleri gülümseten anlar! “İlk defa böylesine denk geliyorum"

Beylikdüzü’nde yunus balığının tekneye eşlik ettiği, izleyenleri gülümseten anlar! “İlk defa böylesine denk geliyorum"

24.03.2024 18:10
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Beylikdüzü’nde teknesiyle açılan bir vatandaş, yunus balığının kendisine eşlik ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar sahil açıklarında meydana geldi. Balık tutmak için teknesiyle açılan bir vatandaş, yunus balığının kendisine eşlik ettiği fark etti.

Teknenin etrafında dönen yunus, vatandaş ile adeta oynamaya başladı. Vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen sevimli yunus, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

Yunusun o hallerini şaşkınlıkla izleyen adam, “İlk defa böylesine denk geliyorum. Resmen oyun oynuyor. Balığım olsa sana vereceğim” dedi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Beylikdüzü Yunus
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