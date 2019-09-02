HABER

BEYLİKDÜZÜ'NDE MARKETTE YAŞANAN KADINA ŞİDDETİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 12:58 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ’nde bir markette kadın çalışanın, iş arkadaşı tarafından darp edildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) - BEYLİKDÜZÜ’nde bir markette kadın çalışanın, iş arkadaşı tarafından darp edildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Farklı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kadına şiddetin dükkan içinde ve dışında dakikalarca devam ettiği görülüyor.

Olay, Beylikdüzü’nde bir markette çalışan Azime T.’nin şiddet anlarını sosyal medyadan paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Erkek çalışan, tartıştığı Azime T.’yi yere yatırıp tekmelemişti. Genç kadın, saldırganın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra da tehditlerini sürdürdüğünü söylemişti.

SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

30 Temmuz’da yaşanan olay anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şiddet anı, marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde erkek çalışanın, tartıştığı Azime T.’yi boynundan tutup bir odaya götürmeye çalıştığı görülüyor. Azime T. kapıyı tutarak erkek çalışana direniyor. Erkek çalışan, kendisine direnen kadını darp etmeye devam ediyor. Farklı açıdan çekilen görüntüde, erkek çalışan Azime T.’yi yere düşürüp tekmeliyor. Marketin dışını gören güvenlik kamerasında ise erkek çalışanın kendisinde kaçan Azime T’nin peşinden koştuğu görülüyor.

PARTNER Meğer o şarkıyı Hande için yazmış! Meğer o şarkıyı Hande için yazmış!
Karadeniz'de istavrit, mezgit ve barbun bereketiKaradeniz'de istavrit, mezgit ve barbun bereketi
 Kandilli'de depremin kalbi burada dinleniyor Kandilli'de depremin kalbi burada dinleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İki kentte de aynı şüphe!

İki kentte de aynı şüphe!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Tatvan kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te teröristlere darbe!

Bozcaada'da karaya oturan geminin personeli için 72 saat süre!

Gemiyi terk etmediler! 72 saat süreleri var

Son dakika: Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması

İstanbul'da bir binada patlama!

Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu!

Görenler polisi aradı! Cep telefonlarına sarıldılar

TEM'de 'makas' yarışı! Kazaya davetiye çıkardılar

İstanbul'da trafik terörü! Sonu gelmiyor

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! 09.13'te deprem oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.