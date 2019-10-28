Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde 1 kişi kafeye girdiği sırada silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, motosikletli 2 kişi, aralarında husumet olduğu öne sürülen R.E'yi Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir kafeye girdiği sırada ateş ederek yaraladı.

Olayda R.E. yaralanırken, motosikletteki 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol kolundan yaralanan R.E'yi hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

