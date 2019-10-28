HABER

Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 21:09 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde 1 kişi kafeye girdiği sırada silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, motosikletli 2 kişi, aralarında husumet olduğu öne sürülen R.E'yi Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir kafeye girdiği sırada ateş ederek yaraladı.

Olayda R.E. yaralanırken, motosikletteki 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol kolundan yaralanan R.E'yi hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

PARTNERSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladıSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladı
Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma! Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma!
Ordu’da Cumhuriyet coşkusuOrdu’da Cumhuriyet coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü silah yaralama

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Ve Cenk Tosun kararını verdi

Ve Cenk Tosun kararını verdi

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma! 'Yüksek tansiyonumdan dolayı kendimi kaybettim'

Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma!

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor! Bağdadi operasyonunda bu teçhizatlar kullanıldı

Bağdadi operasyonunda kullanıldı! İşte o teçhizatlar

Son dakika! Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.