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  4. Beyoğlu'nda banka şubesinde bıçaklı saldırgan paniği! Dehşet anları kamerada

Beyoğlu'nda banka şubesinde bıçaklı saldırgan paniği! Dehşet anları kamerada

27.04.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda bıçakla banka şubesine girerek tehditler savuran saldırgan o sırada banka önünde denetim yapan trafik polislerince etkisiz hale getirildi.

Beyoğlu'nda banka şubesinde bıçaklı saldırgan paniği! Dehşet anları kamerada

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Taksim Meydanı'ndan yürüyerek Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önüne geldi. Elindeki bıçakla içeriye giren kişi güvenlik görevlisini karşısında buldu. Bir süre güvenlik görevlisi ile arbede yaşayan saldırgan, çalışanlara tehditler savurdu.

DENETİM YAPAN TRAFİK POLİSLERİ MÜDAHALE ETTİ

O sırada banka şubesinin önünde denetim yapan trafik polisleri olayı görerek içeriye girdi. Arbede sırasında elinden yaralanan saldırgan trafik polislerince kısa sürede etkisiz hale getirildi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi olay yerine gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

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Görgü tanığı Mehmet Erdoğdu, "Tatlıcının orada bir kişinin elinde bıçak vardı. Ya uyuşturucu almıştı ya da alkollüydü. Bankanın önüne geldi. Güvenliğe saldırdı. Bir süre boğuştular. Eli de kesildi. Sonra polisler geldi. Kimseye bir zarar veremedi. Hemen etkisiz hale getirdiler." dedi. (DHA)

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