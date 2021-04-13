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  4. Beyoğlu’nda bıçaklı kavga kamerada! Zanlının çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Beyoğlu’nda bıçaklı kavga kamerada! Zanlının çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

13.04.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişi arasında yaşanan bıçaklı kavga kameralara yansıdı. Tartıştığı kişiyi ardı ardına bıçaklayan şahıs gözaltına alındı.

Olay, 10 Nisan Cumartesi günü Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Mehmet A.(31) ve Ömer T.(38), sokak üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Sözlü tartışmaya başlayan 2 kişi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanında bulunan bıçağı çeken Mehmet A., Ömer T.'yi üç yerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ağır şekilde yaralanan Ömer T. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin inceleme başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüpheliyi izledi. Polis ekipleri yerini belirledikleri şüpheliyi olayda kullandığı bıçak ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet A.'nın 5 adet kasten yaralama, 2 adet ruhsatsız silah taşıma, 2 adet polise mukavemet ve 1 adet uyuşturucu madde ticaretinden suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

Öte yandan, ikilinin tartışması ve Mehmet A.'nın Ömer T.'yi bıçaklama anları çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde ikilinin önce tartıştıkları görülüyor. Çevrede bulunanların araya girmeye çalıştığı kavgada zanlı Mehmet A.’nın Ömer T.’yi bıçakladığı görülüyor.

(İHA)

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Gözaltı İstanbul Beyoğlu
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