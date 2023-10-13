HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Beyoğlu'nda dehşete düşüren olay: Kredi için bankacıyı boynundan vurdu! Saatlerce rehin aldı, kötüleşince taksiyle hastaneye gönderdi

Beyoğlu'nda dehşete düşüren olay: Kredi için bankacıyı boynundan vurdu! Saatlerce rehin aldı, kötüleşince taksiyle hastaneye gönderdi

13.10.2023 11:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda bir şahıs 340 bin lira kredi borcu olan bankada çalışan arkadaşını, çağırdığı ofisinde yeni kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu. Kurşun boğazında kalarak yaralanan adamın boynuna tampon yapan şahıs, onu 6 saat boyunca da rehin aldı. Şahsın taksiyle ofisten gönderdiği adam hastanede tedavi altına alınırken Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan ise tutuklandı.

Akılalmaz olay, geçtiğimiz Salı günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yazıcı ve fotokopi cihazlarının ticaretini yapan R.T. (47), bir süre önce Şişli’de bir bankadan 340 bin lira kredi çekti. Ancak R.T., bir süre sonra işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bankaya olan borcunu ödeyemedi. Bu sebeple R.T.’yi bankadan tanışıp arkadaş olduğu ve kredi işlerini halleden C.A. (46) aradı. Bankacının yapılandırma teklif ettiği R.T. onu ofisine davet etti. Bir süre sonra ofise gelen C.A. ile R.T. borcu yapılandırma hakkında konuşmaya başladı.

AW051995_01

KREDİ ÇIKARTAMADI DİYE BOYNUNDAN VURDU

Ancak C.A. borcu yapılandırmayı başaramadı. O esnada R.T. bir yandan da alkol alırken, C.A.‘dan kendisine yeni kredi çıkartmasını istedi. Ancak bankacı C.A. hem borcu yapılandıramadı hem de yeni kredi çıkartamadı. Bu duruma sinirlenen R.T., sandalyede oturan C.A.‘nın arkasına sessizce geçerek silahla boynuna bir el ateş etti.

AW051995_02

Silahtan çıkan mermi C.A.’nın boynundan girerek boğazına saplandı. Olayın ardından yaralanan C.A.’nın boynuna tampon yapan R.T. onu 6 saat boyunca ofisten çıkartmadı.

AW051995_03

Bu sırada iç kanama geçiren adamın kötüleştiğini gören R.T. onu ofisten çıkartarak taksiyle hastaneye gönderdi.

AW051995_05

BOĞAZINDAKİ MERMİ AMELİYATLA ÇIKARTILDI

Taksim Meydanı’na gelen C.A. polis ekiplerinden yardım isteyerek olay yerine gelen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan C.A.’nın boğazında kalan mermi çekirdeği alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ancak adamın beyninde hasar oluştuğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

AW051995_06

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırgan şahsın R.T. olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda R.T. cadde üzerinde yakalandı.

AW051995_07

Şahsın ofisinde yapılan aramada ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve suçunu itiraf ederek olayı anlatan R.T., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AW051995_09

Şahsın emniyette 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. (İHA)

AW051995_10

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FETÖ'cü kadının yakalandığı gizli bölme hayret ettirdi!FETÖ'cü kadının yakalandığı gizli bölme hayret ettirdi!
Türkiye hakkındaki karara çok sert tepki!Türkiye hakkındaki karara çok sert tepki!
AB'den dikkat çeken karar! Soruşturma başlatıldıAB'den dikkat çeken karar! Soruşturma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu kredi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya günlerce bu denizaltını konuşmuştu! Patlamadan 4 ay sonra yeni gelişme...

Dünya günlerce bu denizaltını konuşmuştu! Patlamadan 4 ay sonra yeni gelişme...

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.