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Beyoğlu'nda ilginç olay! Kaldırımda saatlerce hareketsiz bekledi, tek bir şey söylemedi

14.09.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı bir kadının yaptığı, polisi alarma geçirdi. Kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu kadın saatlerce kaldırımda hareketsiz bekledi ve hiç konuşmadı. Ekiplerin çabalarına rağmen hiçbir tepki vermeyen şüpheli kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü.

Beyoğlu'nda ilginç olay! Kaldırımda saatlerce hareketsiz bekledi, tek bir şey söylemedi

Beyoğlu’nda kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kadın, saatlerce kaldırımda hareketsiz bekledi ve hiç konuşmadı. Polisin tüm çabalarına rağmen tepki vermeyen kadın daha sonra ilçe emniyet merkezine götürüldü...

SAATLERCE İKNA EDİLEMEDİ

Beyoğlu Camiikebir Mahallesi, Bahariye Caddesi üzerinde kaldırımda ayakta hareketsiz bekleyen yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi. İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde sağa sola giden kadın, kaldırama geçerek hareketsiz beklemeye başladı. Çevredeki esnafın yardım çabalarına cevap vermeyen kadın, hareketsiz kalmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saatlerce kadını ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sağlık ekiplerinin de yardımlarını reddeden kadın konuşmama eylemini sürdürdü.

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5 SAAT KALDIRIMDA HAREKETSİZ BEKLEDİ

Polis ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen konuşmayan kadın, yaklaşık 5 saat kaldırımda bekledi. 5 saat kaldırımda bekleyen kadını polis ekipleri, kimliğini belirlemek için ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.

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KİMSEYE TEPKİ VERMEDİ

Görgü tanığı Mevlüt Baştaş, "Bu hanımefendi saat 15.00 civarlarında yolun karşısında geçiyordu. Anormal davranışlarda bulunduğu için iki tane kadın polis arkadaş geldi. Sordular. Yardıma ihtiyacın var mı, diye. Yaklaşık kırk beş dakika burada beklediler ikna etmek için ama kadın da ne çıt var ne ses var. Polis arkadaşlar gelmeden önce yolun karşısına geçip ilerliyordu. Esnaflar yemek ısmarlamaya çalıştı ama cevap vermedi. Üç beş saate yakındır burada yani. Yabancı uyruklu mu bilmiyorum. Kendisi de herhalde tramvaya maruz kalmış. Ama ben bence engelli vatandaş da olabilir" diye konuştu. (İHA)

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