HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Beyoğlu'nda jonglörün gösterisini izleyenler hayran kaldı

Beyoğlu'nda jonglörün gösterisini izleyenler hayran kaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda Kolombiyalı jonglörün trafik ışıklarında yaptığı gösteri vatandaşların ilgi odağı oldu. Kırmızı ışığın yanmasıyla tek tekerlekli bisikletine atlayan jonglörün sürücülere yaptığı gösteri kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan renkli görüntüler Beyoğlu, Dolapdere Caddesi'nde çekildi.

İZLEYENLER CEP TELEFONUNA SARILDI

Kırmızı ışık yandığı sırada Kolombiyalı olduğu öğrenilen Alfonso Escobar isimli jonglör tek tekerlekli bisikletiyle yeşil ışığı bekleyen sürücülere keyifli anlar yaşattı. Araçlar için kırmızı ışığın yanmasıyla bisikletine atlayan jonglör, elindeki labut ve toplarla gösterisine imza attı. Karşılarında jonglörün ilginç şovunu gören vatandaşlarda cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. Trafik ışıklarında mendil satan çocuklarında jonglörün gösterisini büyük bir ilgiyle izlediği görüldü.

Yaptığı gösteriyle vatandaşların ilgi odağı olan Kolombiyalı Alfonso Escobar, "İnsanlar yaptığım şovu seviyor. Özellikle çocuklar merakla takip ediyor. Kimi para veriyor kimi teşekkür ediyor. Zaman zaman polislerle problem yaşıyoruz ama çok problem değil. İnsanları mutlu etmek daha önemli" ifadelerini kullandı. Kolombiyalı jonglörün gittiği her ülkede masraflarını çıkarmak için benzer gösteriler yaparak dünyayı gezdiği öğrenildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Danimarka'da yetişkinler çocukların önünde soyunduDanimarka'da yetişkinler çocukların önünde soyundu
Koronavirüsten kapanan PTT şubeleri tekrar açılacak mı?Koronavirüsten kapanan PTT şubeleri tekrar açılacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Danimarka'da yetişkinler çocukların önünde soyundu
Danimarka'da yetişkinler çocukların önünde soyundu
Çanakkale'de okula yalnız giren Emir ağlayarak dışarı çıktı
Okulun ilk gününde küçük Emir'in görüntüsü yürek burktu
Köy imamının kurduğu su ile çalışan 'ayısavar' görenleri şaşırtıyor
Köy imamının kurduğu su ile çalışan 'ayısavar' görenleri şaşırtıyor
'Doğurursan ölürsün' dediler ama bebeğini kucağına aldı
'Doğurursan ölürsün' dediler ama bebeğini kucağına aldı
Ismarlama porno çeken çifte çılgın talep!
Ismarlama porno çeken çifte çılgın talep!
Olimpiyat yolunda koşarken köpeklerden annesi koruyor
En büyük koruyucusu annesi! Hiç yanından ayrılmıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.