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Beyoğlu'nda korkunç cinayet: Yol kenarında kurşun yağdırdılar! Öldürülen kişi '7 bela Taner' çıktı

07.08.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda dehşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. Yol kenarında bekleyen Taner Şanlı (36) ve Berat Demir, motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Şanlı hayatını kaybederken Demir ise ağır yaralandı. Olayda öldürülen kişinin, '7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı olduğu ortaya çıktı. Bir çok olaya karışan Şanlı, son olarak polisi ilaçlı meyve suyu ile uyutup hastaneden kaçmasıyla gündeme gelmişti.

Beyoğlu'nda korkunç cinayet: Yol kenarında kurşun yağdırdılar! Öldürülen kişi '7 bela Taner' çıktı

Dehşete düşüren olay, saat 02.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında bekleyen '7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı (36) ve Berat Demir'e motosikletle gelen kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Saldırı sırasında park halindeki bir otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şanlı hayatını kaybederken, diğer Demir'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Adli Tıp Kurumu önüne gelen eşi uzun süre sinir krizi geçirdi.

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ÖLEN KİŞİ '7 BELA TANER' ÇIKTI

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Taner Şanlı'nın, 8 sene önce 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan düşmanının iki kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu'nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan iki hafta sonra Tarlabaşı'nda saldırıya uğrayıp yaralandığı öğrenildi.

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POLİSLERİ UYUTUP KAÇMIŞTI

Yaralanan Şanlı, yine 2015 yılında sahte kimlik ile hastaneye yatmış, kimliğini tespit edilince eşi tarafından ilaçlı meyve suyu ikram ettiği polisleri uyutup kaçmıştı. Şanlı daha sonra Bağcılar'da bir baskında eşiyle birlikte yakalanmıştı.

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İHA

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