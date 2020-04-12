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  4. Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu

Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 07:18 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda bir kişi kendisini gözaltına almaya geldiğini zannettiği polislere silahlı saldırıda bulundu. Çıkan silahlı çatışmada 2 polis yaralanırken saldırgan vurularak yakalandı. Saldırgan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, tehdit, hakaret, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu

Olay Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Irmak Caddesi'nde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan Ali M. olay yerinde kaçtı. Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bir akaryakıt istasyonuna geldikten hemen sonra tesadüfen istasyona giren polis ekiplerini gören Ali M. paniğe kapıldı. Polislerin kendisini gözaltına almaya geldiğini zannedip polislere saldırdı. Çıkan arbede de komiser yardımcısı Murat T.'nin yere düşen silahını alıp sağa sola ve polislere ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büroda görevli Gürhan K. sağ ve sol kolundan Gökhan O. ise darp sonucu yaralandı.

SALDIRGAN HASTANEDE ÖLDÜ

Takviye gelen polis ekipleri ile kısa süre saldırganın çatışmasının ardında polislere ismini Ali M. olarak tanıtan kişi vurularak etkisiz hale getirildi. Silahlı çatışmadan sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak yakalanan saldırgan da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ticari araca çok sayıda mermi isabet ettiği görülürken polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken olay yeri inceleme polisler bulvar üzerinde akaryakıt istasyonunun içerisinde çok sayıda boş kovan tespit etti. Polisler ile çatışma anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polisleri yaralayan şüphelinin olay yerinde üzerinden her hangi bir kimlik çıkmamıştı. Bunun üzerine polis ekipleri, şahsın kimliğini tespit etmek çalışmalarına başladı. Ekipler, şüpheliyi parmak izinden tespit etti. Şüphelinin isminin Ali M. olduğu tehdit, hakaret, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

(İHA-DHA)


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