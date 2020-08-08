HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlama sonrası Lübnan Başbakanı Diyab'tan erken genel seçim açıklaması

Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlama sonrası Lübnan Başbakanı Diyab'tan erken genel seçim açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2020 20:55 | Son Güncelleme

Beyrut Limanı'nda meydana gelen korkunç patlamayla sarsılan Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab, erken genel seçim kanununu pazartesi günü Bakanlar Kuruluna sunacağını açıkladı.

Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlama sonrası Lübnan Başbakanı Diyab'tan erken genel seçim açıklaması

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, başkent Beyrut'un göbeğindeki Şehitler Meydanı ve ekonomik kriz karşıtı gösteriler nedeniyle aylardır demir ve beton bariyerlerle kapatılan Meclis binası yakınlarında gösteriler devam ederken kameraların karşısına geçti.

"KRİZDEN ÇIKMAK ERKEN GENEL SEÇİMLE MÜMKÜN"

Başbakan Diyab, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkmanın ancak erken genel seçimle mümkün olduğunu söyledi.

"Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısında erken seçim yasa tasarısını gündeme getireceğim." deyen Diyab, ülkenin olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirtti.

"ÇOK VAKTİMİZ YOK"

Tüm siyasi partilere anlaşma çağrısı yapan Diyab, "Çok vaktimiz yok. Ben, onlar (siyasi partiler) anlaşıncaya kadar 2 ay bu sorumluluğu üstlenmeye hazırım." dedi.

"LİMAN'DAN SORUMLU HERKES HESAP VERECEK"

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın yıllarca devam eden yolsuzluk ve kötü yönetimin bir sonucu olduğunu kaydeden Diyab, "Liman'dan sorumlu herkes hesap verecek. Bu felaket hesapsız kalmayacak. Soruşturma felaketle bağlantısı olan herkesi kapsayacak şekilde genişletilecek." diye konuştu.

Lübnan'ın, kaldıramayacağı kadar büyük bir felaket yaşadığını aktaran Diyab, mevcut aşamada siyasi hesapların bir kenara bırakılması ve ulusal sorumluluk üstlenilmesi gerektiğini vurguladı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtilmişti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Maske uyarısı yaptı, dehşeti yaşadıMaske uyarısı yaptı, dehşeti yaşadı
2020 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti

Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Tencere fırlatırken balkondan düşünce sosyal medyada olay oldu

Tencere fırlatırken balkondan düşünce sosyal medyada olay oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı

38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde

38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde

Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı

Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Diğer Haberler
İran'dan Suudi Arabistan'la ilgili çarpıcı iddia: Gizli tesis kurdular

İran'dan çarpıcı iddia: Gizli tesis kurdular

Fransa'da 'maske takın' diyen iş yeri sahibine çete dayağı

Maske uyarısı yaptı, dehşeti yaşadı

Beyrut'ta protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma

Beyrut'ta protestocular Dışişleri Bakanlığı'nı bastı

İngiltere’de 741 bin adet koronavirüs test kiti geri çağrılacak

Flaş karar! 741 bin adet koronavirüs test kiti geri çağrılacak

Mauritius Adası’nda karaya oturan tankerden petrol sızmaya başladı

Tankerden petrol sızmaya başladı! Ülkede olağanüstü hal ilan edildi

George Floyd'u öldüren polislerin gizli tutulan vücut kamerası görüntüleri yayınlanacak

George Floyd davasında flaş gelişme! O görüntüler yayınlanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.