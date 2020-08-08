Beyrut'taki patlamayla ilgili yeni açıklama: 60'dan fazla kişi kayıp

Lübnan, 4 Ağustos’ta Beyrut Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlama ile sarsılmıştı. 154 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından başlatılan çalışmalar ise sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, patlamanın üzerinden 4 gün geçmesine rağmen 60’tan fazla kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasında hayatını kaybeden 154 kişinden 25’inin kimliğinin tespit edilemediğini ifade edildi.

ARAP BİRLİĞİ'NDEN LÜBNAN'A DESTEK

Arap Birliği Başkanı Ahmed Aboul Gheit, 4 Ağustos’ta Beyrut’ta yaşanan patlamanın ardından Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gheit, Arap Birliği’nin Lübnan’a yardım desteğini vereceklerini ifade ederek, Kahire merkezli Arap Birliği ülkelerinin, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmaya destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Ahmed Aboul Gheit, “Her anlamda yardıma hazırız” dedi.

Kaynak: İHA

