HABER

Bhutanlı yapışık ikizler Avustralya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 07:34 | Son Güncelleme

Doğuştan yapışık olan 14 aylık ikizler Bhutanlı Nima ve Dawa, birbirlerinden ayrılmaları için Melbourne'da ameliyata alınacak

MELBOURNE (AA) - Doğu Himalayalar'daki Asya ülkesi Bhutan'da karınlarından yapışık dünyaya gelen 14 aylık ikizler Nima ve Dawa birbirinden ayrılmaları için Avustralya'nın Melbourne kentinde ameliyat edilecek.

Avustralya Yayın Kurumu'nda yer alan habere göre, Önce Çocuklar Vakfı (Children First Foundation) sponsorluğunda Bhutan'dan Avustralya'ya getirilen karınlarından yapışık ikiz kızlar Nima ve Dawa, hayatlarına tek devam edebilmeleri için ameliyata alınacak.

Karınlarından yapışık olarak dünyaya gelen ve sadece karaciğeri paylaştıkları belirlenen ikizlerin Melbourne Kraliyet Çocuk Hastanesinde (RCH) gerçekleştirilecek ameliyatına doktorların aylardır hazırlık yaptığı açıklandı.

Nima ve Dawa'nın ameliyatını gerçekleştirecek ekibin başındaki Kraliyet Çocuk Hastanesinin başcerrahı Mark O'Brien, yaptığı açıklamada, "Çekilen filmlerden ve doktorlarla görüşmelerimizden ikizlerin sadece karaciğeri paylaştıklarını biliyoruz ancak tam anatomilerini bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

- Sağlık ekipleri haftalardır operasyona hazırlanıyor

Yapışık ikizlerin birbirinden ayrılması için yapılması gereken operasyona doktorlar, anestezi uzmanları, hemşireler ve ameliyat esnasında gerekli olabilecek tüm sağlık birimleri ile haftalardır sürdürdükleri hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Mark O'Brien, "Yoğun bakım ünitesi gibi yerlere ihtiyaç duymayacağımızı umuyoruz ama onlarla da görüşüldü." dedi.

Komplike bir operasyon öncesinde ilk olarak ikizlerin fiziksel durumlarını anlamak amacıyla ameliyata hazır olup olmadıklarını belirleyecek röntgen ve testleri yapacaklarını kaydeden O'Brien, "Tahmin edebileceğiniz gibi ameliyathanede iki anestezi uzmanı, iki hemşirelik ekibi olması gerekiyor. Bu yüzden normal uygulamaların dışında bir karmaşıklık seviyesi ortaya çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

- Doktorlar sonuçtan umutlu

Diğer birleşik ikizlerin durumları göz önüne alındığında Nima ve Dawa'nın ayrılmalarının daha kolay olacağını düşündüklerini aktaran O'Brien, "Bazen ikizler arasında birinin yaşayamayacağına karar vermek gerekebiliyor ama elimizdeki bilgiye göre ikisinin de yaşayacağını ve tekrar Bhutan'a döneceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Ameliyat ne kadar sürerse sürsün buna hazır olduklarını ancak ikizlerin 8 saat içinde birbirinden ayıracaklarını umduklarını belirten RCH Çocuk Cerrahi Başkanı Dr. Joe Crameri ise "Sadece karın bölgesinden birleşikler, burası ayırmak için daha az karmaşık bir bölge, ayrılınca da hayat fonksiyonlarının normal bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kraliyet Çocuk Hastanesindeki doktorlar yaklaşık 10 yıl ince Bangladeşli kafalarından yapışık ikizler Trishna ve Krishna'yı başarılı bir operasyonla birbirinden ayırmayı başarmıştı.

Anneleri Bhumcha Zangmo ile Melbourne'a gelen ikizler Nima ve Dawa'nın 300 bin Avustralya doları (yaklaşık 1 milyon 285 bin TL) civarındaki ameliyat ve diğer masrafları yardım kuruluşu Önce Çocuklar Vakfı tarafından karşılanacak.

Nima ve Dawa'nın ameliyat tarihi henüz bilinmiyor ancak son dönemlerde kilo kaybı yaşadığı belirtilen ikizlerin gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından ameliyata alınmaları bekleniyor.

Batı Himalayalar'da 1949 yılında kurulan ve resmi adı ile Bhutan Krallığı olan ülkede yaklaşık 800 bin kişi yaşıyor. Hindistan ve Çin ile komşu olan 47 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip Bhutan'ın başkenti Thimphu. Meşruti Monarşi ile yönetilen ülkenin başında Kral Jigme Khesar Namgyal Wangchuck bulunyor, Başbakanlık görevini ise Dasho Tshering Wangchuk yürütüyor.

PARTNERİşte dünyanın en ilginç insanları!İşte dünyanın en ilginç insanları!
Prof. İlber Ortaylı, kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağışladıProf. İlber Ortaylı, kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağışladı
On Numara sonuçları 1 Ekim: Ayın ilk talihlisi, On Numara'dan! (MPİ On Numara sonucu)On Numara sonuçları 1 Ekim: Ayın ilk talihlisi, On Numara'dan! (MPİ On Numara sonucu)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Bhutanlı Nima ve Dawa Kraliyet Çocuk Hastanesi yapışık ikizler

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD'den flaş F -35 açıklaması

Son dakika! ABD'den flaş F -35 açıklaması

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Son dakika! Endonezya bir depremle daha sarsıldı

Son dakika! Endonezya bir depremle daha sarsıldı

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Dikkat çeken af uyarısı: Abdullah Öcalan'ı da kapsayabilir!

Dikkat çeken af uyarısı: Abdullah Öcalan'ı da kapsayabilir!

Gözcü er, o geceyi anlattı: ABD gemisinden ateşlenen iki füze ışık saçarak bize doğru geliyordu...

Gözcü er, o geceyi anlattı: ABD gemisinden ateşlenen iki füze ışık saçarak bize doğru geliyordu...

Prof. İlber Ortaylı, kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağışladı

Prof. İlber Ortaylı, kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağışladı

On Numara sonuçları 1 Ekim: Ayın ilk talihlisi, On Numara'dan! (MPİ On Numara sonucu)

On Numara sonuçları 1 Ekim: Ayın ilk talihlisi, On Numara'dan! (MPİ On Numara sonucu)

Tacizci için mahkemeden flaş karar! Toplu taşıma araçlarını kullanma yasağı

Tacizci için mahkemeden flaş karar! Toplu taşıma araçlarını kullanma yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.