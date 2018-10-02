Bhutanlı yapışık ikizler Avustralya'da

Nima ve Dawa'nın ameliyatını gerçekleştirecek ekibin başındaki Kraliyet Çocuk Hastanesinin başcerrahı Mark O'Brien, yaptığı açıklamada, "Çekilen filmlerden ve doktorlarla görüşmelerimizden ikizlerin sadece karaciğeri paylaştıklarını biliyoruz ancak tam anatomilerini bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Karınlarından yapışık olarak dünyaya gelen ve sadece karaciğeri paylaştıkları belirlenen ikizlerin Melbourne Kraliyet Çocuk Hastanesinde (RCH) gerçekleştirilecek ameliyatına doktorların aylardır hazırlık yaptığı açıklandı.

Avustralya Yayın Kurumu'nda yer alan habere göre, Önce Çocuklar Vakfı (Children First Foundation) sponsorluğunda Bhutan'dan Avustralya'ya getirilen karınlarından yapışık ikiz kızlar Nima ve Dawa, hayatlarına tek devam edebilmeleri için ameliyata alınacak.

MELBOURNE (AA) - Doğu Himalayalar'daki Asya ülkesi Bhutan'da karınlarından yapışık dünyaya gelen 14 aylık ikizler Nima ve Dawa birbirinden ayrılmaları için Avustralya'nın Melbourne kentinde ameliyat edilecek.

Yapışık ikizlerin birbirinden ayrılması için yapılması gereken operasyona doktorlar, anestezi uzmanları, hemşireler ve ameliyat esnasında gerekli olabilecek tüm sağlık birimleri ile haftalardır sürdürdükleri hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Mark O'Brien, "Yoğun bakım ünitesi gibi yerlere ihtiyaç duymayacağımızı umuyoruz ama onlarla da görüşüldü." dedi.

Komplike bir operasyon öncesinde ilk olarak ikizlerin fiziksel durumlarını anlamak amacıyla ameliyata hazır olup olmadıklarını belirleyecek röntgen ve testleri yapacaklarını kaydeden O'Brien, "Tahmin edebileceğiniz gibi ameliyathanede iki anestezi uzmanı, iki hemşirelik ekibi olması gerekiyor. Bu yüzden normal uygulamaların dışında bir karmaşıklık seviyesi ortaya çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

- Doktorlar sonuçtan umutlu

Diğer birleşik ikizlerin durumları göz önüne alındığında Nima ve Dawa'nın ayrılmalarının daha kolay olacağını düşündüklerini aktaran O'Brien, "Bazen ikizler arasında birinin yaşayamayacağına karar vermek gerekebiliyor ama elimizdeki bilgiye göre ikisinin de yaşayacağını ve tekrar Bhutan'a döneceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.