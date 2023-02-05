Biberonla besliyor, adeta bebek gibi bakıyor! "Acıktıklarında yanıma gelirler"

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşayan Turgay Akgüz, anneleri ölen ikiz keçileri sobanın başında biberonla besliyor. İlçeye bağlı Uluçam köyünde besicilikle uğraşan 51 yaşındaki Akgüz, doğum yaptıktan hemen sonra anneleri ölen iki yavruyu eliyle besliyor.

BEBEK GİBİ BAKIYOR

Akgüz, diğer keçilerden sağdığı sütle günde 3 kez biberonla beslediği iki yavruya, evindeki sobanın başında adeta bebek gibi bakıyor. Ev ortamını mesken edinen ikizler, acıktıklarında Akgüz'ün peşinden ayrılmıyor.

Akgüz, annelerini kaybeden yavrulara sobanın başında özenle baktığını belirtti.

Yetimlerle yakından ilgilendiğini dile getiren Akgüz, "Anneleri maalesef doğum esnasında öldü. Biz de bunlara bakmakla yükümlü olduk. Gün için belirli aralıklarla süt veriyorum. Acıktıklarında yanıma gelirler." dedi. (AA)

