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  4. Biberonla besliyor, adeta bebek gibi bakıyor! "Acıktıklarında yanıma gelirler"

Biberonla besliyor, adeta bebek gibi bakıyor! "Acıktıklarında yanıma gelirler"

05.02.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da yaşayan 51 yaşındaki Turgay Akgüz, besicilikle uğraşıyor. Akyüz'ün anneleri ölen ikiz keçilere gösterdiği ilgi ise dikkat çekiyor. 51 yaşındaki adam, anneleri doğum yaptıktan hemen sonra ölen ikiz keçileri sobanın başında biberonla besliyor. İkizlere adeta bebek gibi bakan Akyüz, diğer keçilerden sağdığı sütle iki yavrunun karnını doyuruyor. Yavrular acıktıklarında ise Akgüz'ün peşinden ayrılmıyor.

Biberonla besliyor, adeta bebek gibi bakıyor! "Acıktıklarında yanıma gelirler"

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşayan Turgay Akgüz, anneleri ölen ikiz keçileri sobanın başında biberonla besliyor. İlçeye bağlı Uluçam köyünde besicilikle uğraşan 51 yaşındaki Akgüz, doğum yaptıktan hemen sonra anneleri ölen iki yavruyu eliyle besliyor.

BEBEK GİBİ BAKIYOR

Akgüz, diğer keçilerden sağdığı sütle günde 3 kez biberonla beslediği iki yavruya, evindeki sobanın başında adeta bebek gibi bakıyor. Ev ortamını mesken edinen ikizler, acıktıklarında Akgüz'ün peşinden ayrılmıyor.

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Akgüz, annelerini kaybeden yavrulara sobanın başında özenle baktığını belirtti.

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Yetimlerle yakından ilgilendiğini dile getiren Akgüz, "Anneleri maalesef doğum esnasında öldü. Biz de bunlara bakmakla yükümlü olduk. Gün için belirli aralıklarla süt veriyorum. Acıktıklarında yanıma gelirler." dedi. (AA)

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Ardahan keçi

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