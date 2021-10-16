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Biden'a Trump destekçilerinden protesto: Bizim başkanımız değil

16.10.2021 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ekonomi ajandasını ve altyapı paketini anlatmak için gittiği Connecticut eyaletinde, eski Başkan Donald Trump taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Öte yandan Biden, Connecticut ziyaretinden Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Clinton'ın ciddi bir şeyi yok." dedi.

Biden'a Trump destekçilerinden protesto: Bizim başkanımız değil

Biden, ekonomik reform çabalarını, Kongreye sundukları altyapı paketini ve bu paketteki çocuk yardımlarını anlatmak için cuma günü Connecticut'a gitti.

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PROTESTOYLA KARŞILANDI

Ziyareti kapsamında Hartford'da yapacağı konuşma alanının önünde Biden, Trump destekçilerinin protestosuyla karşılandı.

"BİZİM BAŞKANIMIZ DEĞİL"

Protestocular Biden aleyhine sloganlar atarken, ellerinde "Biden bizim başkanımız değil." "Hainler" yazılı pankartlar taşıdı.

Biden, buradan sonra Connecticut Üniversitesi bünyesinde kurulan insan hakları merkezinin açılışına katılarak ziyaretini tamamladı.

"CLINTON'IN CİDDİ BİR ŞEYİ YOK"

Öte yandan Joe Biden, Connecticut ziyaretinden Washington'a dönerken gazetecilere; salı gününden bu yana hastanede enfeksiyon tedavisi gören eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Biden yaptığı açıklamada, "Clinton'ın ciddi bir şeyi yok." dedi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre ise, yaptığı yazılı açıklamada Biden ve Clinton'ın telefonda görüştüğünü bildirdi. Jean-Pierre açıklamasında, "Biden ve Clinton çok yakın zamanda tekrar görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Başkan Biden, eski Başkan Clinton'a acil şifalar diledi." bilgisini paylaştı.

Clinton'ın doktorları perşembe günü yaptıkları açıklamada, Clinton'ın 12 Ekim Salı günü California'daki bir hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, Clinton'ın yakın gözlem ve antibiyotik tedavisi için hastanede tutulduğuna işaret edilerek, "İki günlük tedavinin ardından Clinton'ın kan değerleri düzeliyor ve antibiyotiklere iyi cevap veriyor." bilgisi paylaşılmıştı.

(AA)

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Donald Trump Joe Biden
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