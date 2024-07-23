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  4. Biden adaylıktan çekilince 24 saatte rekor bağış toplandı

Biden adaylıktan çekilince 24 saatte rekor bağış toplandı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
23.07.2024 10:10
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ABD gündemi son günlerde adaylık seçimleriyle oldukça hareketli devam ediyor. Joe Biden’ın dün adaylıktan çekildiğini duyurarak, Kamala Harris’i aday olarak önerdi. Parti kongresi ise Biden’ın bu hareketini yanıtsız bırakmadılar. Harrris’inin 24 saatte topladığı bağış ise duyanları bir hayli şaşırttı.

Biden adaylıktan çekilince 24 saatte rekor bağış toplandı

20 Ocak 2021’den beri ABD’nin 46. Başkanı olarak görev yapan Joe Biden, Bu yıl seçimlerde aday olmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Yerine aday olarak Kamala Harris’ini önermişti.

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Harris, rekor düzeyde bağış topladı. Harris'in ekibi, Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldığını açıkladı.

biden

24 SAATTE TOPLANAN EN YÜKSEK BAĞIŞ

ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayıtlara geçti. ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

HARRİS’E TAM DESTEK

Biden'ın adaylık için önerdiği Harris'e parti kongresinde adaylık için gerekli desteğe ulaşarak tam destek aldı.

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Kamala Harris biden
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