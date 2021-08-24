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Biden'dan Afganistan'daki tahliye süreci ile ilgili karar! 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacak

24.08.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanlığının (Pentagon) tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmama kararı aldı.

Biden'dan Afganistan'daki tahliye süreci ile ilgili karar! 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacak

ABD basınının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Biden bu sabah G-7 liderleri ile yaptığı görüşmenin ardından Afganistan'daki tahliye ve çekilme sürecine ilişkin kararını verdi.

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31 AĞUSTOS TARİHİNE SADIK KALACAK

Yetkililer, dün Pentagon'un Biden'a tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonrasına uzatmaması yönünde tavsiye verdiğini, Biden'ın ise bu tavsiyeye uyarak 31 Ağustos tarihine sadık kalacağını aktardı.

Ayrıca yetkililer, Biden'ın bu sürenin uzaması durumunda Pentagon'dan acil durum planı hazırlamasını istediğini de sözlerine ekledi.

TALİBAN'IN AÇIKLAMASI

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, bugün düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Joe Biden
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