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  4. Biden'dan dikkat çeken Macron açıklaması! "Aradım ama ulaşamadım"

Biden'dan dikkat çeken Macron açıklaması! "Aradım ama ulaşamadım"

25.04.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2. kez kazanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dün tebrik için aradığını ancak ulaşamadığını, bugün görüşeceklerini açıkladı.

Biden'dan dikkat çeken Macron açıklaması! "Aradım ama ulaşamadım"

Joe Biden, hafta sonunu geçirdiği Delaware'den Washington'a geldiği esnada havalimanındaki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"DÜN GECE KONUŞMAYA ÇALIŞTIM"

Fransa'da düzenlenen seçimlerin sonucundan "memnun" olduğunu belirten Biden, "Macron ile dün gece konuşmaya çalıştım. Personeli ile görüştüm, Macron'un Eyfel Kulesi'nde iyi vakit geçirdiğini söylediler. Bugün kendisiyle konuşacağım." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna ziyaretlerine ilişkin görüşeceğini belirten Biden, "Ziyaret iyi geçti." ifadesini kullandı. (AA)

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Joe Biden
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