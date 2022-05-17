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Biden'dan dikkat çeken sözler! "Burada olanlar apaçık iç terör"

17.05.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Biden, New York'un Buffalo kentindeki ırkçı saldırıyı "iç terör" olarak niteleyerek "beyaz ırkçılığın" bir "zehir" olduğunu ve asla galip gelemeyeceğini söyledi.

Biden'dan dikkat çeken sözler! "Burada olanlar apaçık iç terör"

Biden ve eşi Jill Biden, Buffalo'yu ziyaret ederek saldırının kurbanlarının aileleri ile görüştü. Ziyaretinde konuşma yapan Biden, "Jill ve ben buraya size destek olmak ve acınızı paylaşmak için geldik." ifadesini kullandı.

Biden, ırkçılığın ABD'nin değerlerine aykırı olduğunu vurgulayarak "Size söz veriyorum ki ABD'de nefret ve kötülük galip gelemeyecek. Son söz beyaz ırkçıların olmayacak." dedi.

"BİR ZEHİR VE VÜCUDUMUZA YAYILIYOR"

Kendilerini "vatansever" olarak tanımlayan bir kesim tarafından nefretin yayıldığını vurgulayan Biden, "Beyaz ırkçılık bir zehir ve siyaset yoluyla vücudumuza yayılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"APAÇIK İÇ TERÖR"

Biden, Buffalo'daki saldırıyla ilgili "Burada olanlar apaçık bir terör, iç terör." görüşünü paylaştı.

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BUFFALO'DAKİ IRKÇI SALDIRI

Buffalo kentinde 14 Mayıs Cumartesi öğleden sonra bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, saldırganın "Payton Gendron" isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklanmıştı.

Yetkililer, kentin dışından gelen tetikçinin sosyal medyadan canlı yayımladığı saldırıda hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtmiş, ırkçı nedenle yapıldığı açıklanan saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatılarak saldırganın birinci derece cinayetten yargılanacağı açıklanmıştı.

Hakim karşısına çıkarılan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen saldırgan Gendron, yarın ikinci kez duruşmaya çıkacak.

POLİS, SALDIRGANA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN MANİFESTOYU İNCELİYOR

Öte yandan polis, saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan manifestoyu incelediğini açıkladı.

ABD medyasına göre, 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı belirtiliyor ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürme planı" yer alıyor.

Manifestoda, saldırgan, kendisini "faşist, beyazların üstünlüğünü savunan biri ve ırkçı" şeklinde tanımlıyor.

Saldırganın manifestosunda, 2020'de Kovid-19 salgınında can sıkıntısından "4chan" web sitesine göz atmaya başladığını, sitede önce silahlar, daha sonra da beyazların üstünlüğünü savunan grafiklerle karşılaştığını yazdığı ifade ediliyor. (AA)

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Joe Biden
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