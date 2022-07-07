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Biden'dan Kongre'ye mektup! Dikkat çeken Afganistan kararı

07.07.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkarılacağına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulundu. Afganistan, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama tarafından 2012'de "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınmıştı. ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 20 ülke bulunuyor.

Biden'dan Kongre'ye mektup! Dikkat çeken Afganistan kararı

ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir Afganistan adımı geldi. Biden, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği mektupta "Afganistan'ı NATO üyesi olmayan önemli müttefik statüsünden çıkarma niyetimi sizlere bildiriyorum" ifadelerine yer verdi. Afganistan, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama tarafından 2012'de "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınmıştı. ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 20 ülke bulunuyor.

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BIDEN'DAN KONGRE'YE MEKTUP

ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu kararını, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği mektup ile bildirdi.

Mektubunda Biden, "1961 tarihli Dış Yardımlar Kanunun 517. maddesi uyarınca, Afganistan'ı NATO üyesi olmayan önemli müttefik statüsünden çıkarma niyetimi sizlere bildiriyorum"" ifadesini kullandı.

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OBAMA TARAFINDAN TANINMIŞTI

Afganistan, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama tarafından 2012'de "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınmıştı.

20 ÜLKE BULUNUYOR

ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 20 ülke bulunuyor.

Ülkede ilk kez 1987'de geçen bir yasa ile dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Avustralya, Mısır, İsrail, Japonya ve Güney Kore bu kategoriye alındı.

Körfez bölgesinden ise Bahreyn ve Kuveyt, eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından bu kategoriye dahil edilmişti.

Son olarak ABD Başkanı Biden, Katar ve Kolombiya'yı söz konusu kategoriye almıştı.

Kaynak: AA

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