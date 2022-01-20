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Biden'dan Ukrayna açıklaması: Rusya için felaket olur

20.01.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Biden görevindeki ilk yılını değerlendirdiği konuşmasında, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin, "Rusya, Batı'yı, ABD'yi ve NATO'yu ciddi anlamda test edecek. Bence Ukrayna'ya girecek" diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali etmesi durumunda "Rusya için felaket olur" diyen Biden, "Rusların can kaybı çok olur" uyarısında bulundu.

Biden'dan Ukrayna açıklaması: Rusya için felaket olur

ABD Başkanı Joe Biden, görevinde 1. yılını tamamlaması münasebetiyle Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iç ve dış politika başlıklarını değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali etmesi durumunda "Rusya için felaket olur" diyen Biden, "Rusların can kaybı çok olur" uyarısında bulundu. Rusya'nın, Batı'yı, ABD'yi ve NATO'yu ciddi anlamda test edeceğini belirten Biden "Rusya, bence Ukrayna'ya girecek" ifadesini kullandı.

"RUSYA İÇİN FELAKET OLUR"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda daha önce hiç karşılaşmadığı kadar ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını belirten Biden, şöyle konuştu:

"Ukrayna'yı işgal edip etmemek Rusya'ya bağlı. Ancak Ukrayna'ya küçük bir müdahale olursa, bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir. Ancak sınıra yığdıkları askerlerin kapasitesi kadar büyük bir işe girişirlerse bu Rusya için felaket olur. Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, ortaklarımız ve müttefiklerimizle Rusya'ya hasar verecek ciddi adımlar atmaya hazırız. Bildiğiniz gibi NATO müttefiklerimize de destek veririz."

"RUSLARIN CAN KAYBI ÇOK OLUR"

Biden, Ukrayna'ya halihazırda 600 milyon dolar değerinde askeri mühimmat gönderdiklerine işaret ederek, "Ukrayna'ya girerse, Rusların can kaybı çok olur." uyarısında bulundu.

Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, bunun Rusya için kısa, orta ve uzun vadede ciddi sonuçları olacağını belirten Biden, "Rus bankaları dolarla mücadele edemeyecek." dedi.

"BENCE UKRAYNA'YA GİRECEK"

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tam anlamıyla bir savaş istemediğine dikkati çekerek, "Rusya, Batı'yı, ABD'yi ve NATO'yu ciddi anlamda test edecek. Bence Ukrayna'ya girecek." görüşünü paylaştı.

"HER ÜLKENİN İSTEDİĞİ ÖRGÜYE KATILMA HAKKI VAR"

Rusya'nın anlaşma şartlarından birinin Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması olduğunu vurgulayan Biden, "Her ülkenin istediği örgüte katılma hakkı var. Ancak ben kısa vadede Ukrayna'nın şartları yerine getirip, NATO'ya katılabileceğini sanmıyorum." diye konuştu.

"BENCE NET KARARINI HENÜZ VERMEDİ"

Biden, büyük ülkelerin blöf yapmaması gerektiğini belirterek, "Putin bilgili bir adam, sonuçları hesapladığını düşünüyorum. Bence net kararını henüz vermedi." tahmininde bulundu.

Putin ile başka bir zirve daha yapabileceğini aktaran Biden, "Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, bu dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en önemli olay olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Joe Biden
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