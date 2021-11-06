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  4. Biden'ın işletmelere getirdiği aşı zorunluluğuna mahkeme engeli

Biden'ın işletmelere getirdiği aşı zorunluluğuna mahkeme engeli

06.11.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için getirdiği Kovid-19 aşı zorunluluğu, Teksas ve Louisiana eyaletlerinde mahkeme engeline takıldı.

Biden'ın işletmelere getirdiği aşı zorunluluğuna mahkeme engeli

Biden'ın 100'den fazla çalışanlı işletmelere, çalışanlarını 4 Ocak'a kadar Kovid-19'a karşı aşılatmaları için getirdiği zorunluluk, özellikle Cumhuriyetçi cephede tepki çekti.

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GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

4 Kasım'da açıklanan zorunluluğa karşı ülkenin birçok eyaletinde açılan davalardan ilk kararlar da gelmeye başladı.

Teksas ve Louisiana eyaletindeki yerel temyiz mahkemeleri, uygulamayı geçici olarak askıya aldı.

ABD'de Cumhuriyetçiler birçok insanı işsiz bırakacağı ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Biden'ın aşı zorunluluklarına karşı çıkarken, Demokratlar bu zorunlulukların kamu sağlığı ve pandeminin bitmesi için gerekli olduğunu savunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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