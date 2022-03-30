Biden’ın kopya kağıdı yakalandı! Sosyal medya çalkalandı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, hem bölgeden haberler hem de siyasilerin söylemlerine dair güncellemeler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Biden’ın gündem olan Putin söylemiydi.

Avrupa ziyaretinin son gününde önce Polonya’nın başkenti Varşova’da Ukraynalı mültecileri ziyaret eden Biden sonrasında halka hitap etmiş ve burada Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili gündem olan ifadeler kullanmıştı. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kast ederek 'Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz' demişti. Moskova ise bu sözlere çok sert bir yanıt vermiş, ABD'li yetkililer ise bu ifadenin 'Rusya’da rejim değişikliği çağrısı' olmadığının altını çizmişti.

'ZOR PUTİN SORULARI VE CEVAPLARI'

ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden kürsüye bu konu hakkında gelebilecek sorulara verilecek cevapları içeren bir kağıt ile çıkarak yeni bir gafa imza atmamak için önlem aldı. Başlığı 'Zor Putin soruları ve cevapları' olan bu not kameraların gözünden kaçmadı. Görüntü kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı. ABD basını notlar için 'kopya kağıdı' benzetmesi yaparken, birçok Cumhuriyetçi siyasetçi ise bu görüntüyü sert dille eleştirdi.

Notta görünen birinci soru 'Rejim değişikliğini savunmuyorsanız ne demek istediniz? Açıklayabilir misiniz’ sorusuydu. Cevap olarak ise 'Bu adamın davranışlarına karşı hissettiğim ahlaki öfkeyi ifade ediyordum. Politikadaki bir değişikliği ifade etmiyordum.' yazılıydı.

'BIDEN'DAN U DÖNÜŞÜ'

Pazar günü Washington DC'nin Georgetown semtindeki Holy Trinity Kilisesi'nden ayrılırken görüntülenen Biden'a muhabirler 'Putin'in görevden alınmasını istiyor musunuz?’ diye sordular. Biden'ın muhabirlere 'Hayır!' diye bağırdığı duyuldu. İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'Biden'dan U dönüşü' başlığı ile duyurdu.

'KASAP' DEMİŞTİ

Biden, Polonya’nın başkentinde işgalden kaçan Ukraynalı mültecilerle bir araya geldiğinde Rusya lideri Putin için “kasap” ifadesini de kullanmıştı.

Bu esnada Rus güçleri ABD Başkanı Joe Biden’ın ziyarette bulunduğu Polonya’ya 80 km mesafedeki Ukrayna’nın Lviv şehrine hava saldırısı düzenlemişti.



