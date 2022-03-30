HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden’ın kopya kağıdı yakalandı! Sosyal medya çalkalandı

Biden’ın kopya kağıdı yakalandı! Sosyal medya çalkalandı

30.03.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Joe Biden son zamanlarda sıklıkla gündemde olan bir siyaset adamı. Putin ile ilgili gafından sonra Biden’ın kürsüye gelebilecek sorulara verilecek muhtemel cevapları içeren bir kağıt ile çıktığı görüldü. ABD basını notlar için 'kopya kağıdı' benzetmesi yaptı.

Biden’ın kopya kağıdı yakalandı! Sosyal medya çalkalandı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, hem bölgeden haberler hem de siyasilerin söylemlerine dair güncellemeler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Biden’ın gündem olan Putin söylemiydi.

Avrupa ziyaretinin son gününde önce Polonya’nın başkenti Varşova’da Ukraynalı mültecileri ziyaret eden Biden sonrasında halka hitap etmiş ve burada Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili gündem olan ifadeler kullanmıştı. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kast ederek 'Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz' demişti. Moskova ise bu sözlere çok sert bir yanıt vermiş, ABD'li yetkililer ise bu ifadenin 'Rusya’da rejim değişikliği çağrısı' olmadığının altını çizmişti.

'ZOR PUTİN SORULARI VE CEVAPLARI'

Batılı istihbaratçıların peşinde olduğu soru: Putin'in aklından neler geçiyor?

ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden kürsüye bu konu hakkında gelebilecek sorulara verilecek cevapları içeren bir kağıt ile çıkarak yeni bir gafa imza atmamak için önlem aldı. Başlığı 'Zor Putin soruları ve cevapları' olan bu not kameraların gözünden kaçmadı. Görüntü kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı. ABD basını notlar için 'kopya kağıdı' benzetmesi yaparken, birçok Cumhuriyetçi siyasetçi ise bu görüntüyü sert dille eleştirdi.

Notta görünen birinci soru 'Rejim değişikliğini savunmuyorsanız ne demek istediniz? Açıklayabilir misiniz’ sorusuydu. Cevap olarak ise 'Bu adamın davranışlarına karşı hissettiğim ahlaki öfkeyi ifade ediyordum. Politikadaki bir değişikliği ifade etmiyordum.' yazılıydı.

'BIDEN'DAN U DÖNÜŞÜ'

Pazar günü Washington DC'nin Georgetown semtindeki Holy Trinity Kilisesi'nden ayrılırken görüntülenen Biden'a muhabirler 'Putin'in görevden alınmasını istiyor musunuz?’ diye sordular. Biden'ın muhabirlere 'Hayır!' diye bağırdığı duyuldu. İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'Biden'dan U dönüşü' başlığı ile duyurdu.

'KASAP' DEMİŞTİ

Biden, Polonya’nın başkentinde işgalden kaçan Ukraynalı mültecilerle bir araya geldiğinde Rusya lideri Putin için “kasap” ifadesini de kullanmıştı.

Bu esnada Rus güçleri ABD Başkanı Joe Biden’ın ziyarette bulunduğu Polonya’ya 80 km mesafedeki Ukrayna’nın Lviv şehrine hava saldırısı düzenlemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artan gerilim uzaya sıçramıştı! Rus ve ABD'li astronotları taşıyan Soyuz kapsülü Dünya'ya döndüArtan gerilim uzaya sıçramıştı! Rus ve ABD'li astronotları taşıyan Soyuz kapsülü Dünya'ya döndü
16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı
Rusya'dan tehdit gibi açıklama! Rusya'dan tehdit gibi açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

Korkunç olay! Aynı aileden 5 kişi peş peşe atladı...

Korkunç olay! Aynı aileden 5 kişi peş peşe atladı...

Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı: Ben evet demeyeceğim!

Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı: Ben evet demeyeceğim!

İnsanlığın öldüğü görüntüler! Sokaklar çürümüş ceset dolu

İnsanlığın öldüğü görüntüler! Sokaklar çürümüş ceset dolu

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.