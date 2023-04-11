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Biden’ın Kuzey İrlanda ziyareti öncesi alarm verildi! Polis 4 adet boru tipi bomba buldu

11.04.2023 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden’ın Kuzey İrlanda ziyareti öncesi polis, Londonderry kenti yakınlarındaki Creggan'daki bir mezarlıkta 4 adet boru tipi bomba buldu. Kuzey İrlanda Emniyet Müdür Yardımcısı Bobby Singleton yaptığı açıklamada, "Terörizm Soruşturma Birimi'nden meslektaşlar bu soruşturmaya liderlik edecek" dedi.

Biden’ın Kuzey İrlanda ziyareti öncesi alarm verildi! Polis 4 adet boru tipi bomba buldu

Kuzey İrlanda’da ABD Başkanı Joe Biden’ın ziyareti nedeniyle güvenlik seviyesi üst seviyeye çıkarılırken, Belfast Anlaşması’nın 25’inci yıl dönümü nedeniyle tansiyon yüksek. Kuzey İrlanda polisi, Londonderry kenti yakınlarındaki Creggan'daki bir mezarlıkta 4 adet boru tipi bomba bulunduğunu açıkladı.

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'ENDİŞE VERİCİ GELİŞME'

Kuzey İrlanda Emniyet Müdür Yardımcısı Bobby Singleton yaptığı açıklamada, "Bu cihazların keşfi daha da uğursuz ve endişe verici bir gelişmeydi. Terörizm Soruşturma Birimi'nden meslektaşlar şimdi bu soruşturmaya liderlik edecek" dedi.

Öte yandan dün Creggan'da Belfast Anlaşması’na karşı olan milliyetçiler tarafından protesto gösterisi düzenlenmiş, yüzleri maskeli bir grup ise polis aracına molotofkokteyli ile saldırmıştı. (İHA)

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Joe Biden bomba

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