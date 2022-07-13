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Biden'ın oğlunun skandalları bitmek bilmiyor! Kanserden ölen kardeşinin eşiyle aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı şimdi de...

13.07.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden gündemden düşmüyor. Kendisine ait olduğu iddia edilen telefon verilerinin internete sızdırılmasının ardından tüm dünyanın konuştuğu Hunter Biden şimdi de kanserden ölen kardeşi Beau Biden'ın eşi Hallie Biden ile olan ilişkisiyle yeniden gündemde.

Biden'ın oğlunun skandalları bitmek bilmiyor! Kanserden ölen kardeşinin eşiyle aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı şimdi de...

Joe Biden'ın küçük oğlu Hunter Biden’a ait olduğu iddia edilen, yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri içeren telefon verilerinin internete sızdırılmasının ardından tüm dünya Biden ailesini konuşuyor. Aileye ilişkin skandallar bitmek bilmezken tüm dünya yeniden Hunter Biden'ın ölen ağabeyinin eşi Hallie Biden ile olan ilişkisini konuşur oldu.

MYNET - DIŞ HABER

AKILLARA DURGUNLUK VEREN YASAK AŞK

kardeş

2017 yılında ağabeyinin ölümünden 2 yıl sonra yengesi ile ilişkisi ortaya çıkan Hunter Biden, onları bir araya getiren şeyin yas olduğunu iddia etmişti. Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın da onayladıklarını söyledikleri bu ilişki yürümeyince ikili, 2019 yılında ayrılmıştı.

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KİTABINDA ANLATTI

evlilik

2015 yılında Hunter Biden ile olan evliliğini sonlandıran Kathleen Buhle, Haziran ayında satışa sunulan kitabında eski eşi Hunter'ın uyuşturucu ve fuhuş bağımlılığı ve ayrıca yengesi Hallie ile olan ilişkisi hakkında bazı detaylara da yer verince, olay yeniden gündem oldu.

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KIZINDAN ÖĞRENMİŞ

Buhle, kitabında Hunter ve Hallie'nin ilişkisini nasıl öğrendiğini anlattı. Eşinin, evlilik danışmanlarının birlikte yas tutarak vakit geçirmelerini tavsiye etmesi üzerine yengesiyle başladığı ilişkiyi kızından öğrendiğini anlatan Buhle, Hunter'ı kendi çıkarları (uyuşturucu, alkol, fuhuş, striptiz kulüpleri ve ilişkiye girdiği kadınlara hediyeler dahil) için aşırı harcama yapmakla suçlayarak evliliklerini sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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