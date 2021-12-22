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Biden, Omicron önlemlerini açıkladı: Hastanelere askeri destek, halka 500 milyon test kiti

22.12.2021 03:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede baskın hale gelen Omicron varyantı ile mücadele etmek için alınan yeni önlemleri açıkladı. Bu önlemler kapsamında 500 milyon hızlı (antijen) Covid testi halka ücretsiz olarak dağıtılacak ve ülke genelindeki hastanelerde 1000 askeri sağlık personeli görevlendirilecek. Henüz sokağa çıkma kısıtlaması ilan etmeye gerek göremediğini söyleyen Biden, "Omicron nedeniyle endişelenmeli ama paniğe kapılmamalıyız" dedi.

Biden, Omicron önlemlerini açıkladı: Hastanelere askeri destek, halka 500 milyon test kiti

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede baskın hale gelen Omicron varyantı ile mücadele etmek için alınan yeni önlemler kapsamında 500 milyon hızlı (antijen) Covid testinin ücretsiz olarak halka dağıtılacağını açıkladı.

Salı günkü televizyondan yayınlanan konuşmasında Biden, yoğunluk yaşanan hastanelere de askeri destek verileceğini duyurdu, ancak sokağa çıkma kısıtlamaları getirmeye henüz gerek olmadığını söyledi.

Biden, "2020'ı Mart'ında değiliz. Hazırız. Daha fazlasını biliyoruz" dedi ve ekledi:

"Omicron nedeniyle endişelenmeli ama paniğe kapılmamalıyız."

Koronavirüsün Omicron varyantı, ülkede ilk vakanın görülmesinin üzerinden bir ay geçmeden baskın varyant oldu. Ülkedeki tüm yeni vakaların yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor.

Bir hafta öncesine kadar ise baskın varyant olan Delta yeni vakaların yüzde 87'sini oluşturuyordu. Omicron'un yeni vakalardaki oranı sadece yüzde 12,6 idi.

Ülkedeki yetişkinlerin %73'ünün Covid'e karşı tam aşılı olmasına rağmen, Beyaz Saray aşı yaptırmamış olanlar konusunda endişeli.

Biden, halka aşı olmaları çağrısı da yaptı.

Bazı aşılı Amerikalıların da enfekte olacağını kabul eden Biden, ancak aşılanmamışların "hastaneye yatma, hatta hayatını kaybetme riskinin önemli ölçüde daha yüksek" olduğunu vurguladı.

Biden, "Eğer tam olarak aşılanmadıysanız, endişelenmeniz için nedeniniz var" dedi.

Bu açıklama, ülkede Omicron kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğinin düşünüldüğü bir döneme rastlıyor. Teksas eyaletinde yaşayan 50 yaşındaki kişinin, aşısız ve altta yatan sağlık sorunlarının olduğu bildirildi.

Noel'de sevdikleriyle bir araya gelmeden önce test yaptırmak isteyenler ülke çapında uzun kuyruklar oluşturdu

Noel'de buluşmaların engellenmeyeceğini açıklayan Biden, "Biliyorum ki bazılarınız aileniz ve arkadaşlarınızla bayramı güvenli bir şekilde kutlayıp kutlayamayacağınızı merak ediyorsunuz. Cevap, 'Evet', eğer siz ve birlikte kutladığınız kişiler aşılıysa, özellikle de hatırlatma aşısını yaptırdıysanız" dedi.

Biden'ın açıkladığı yeni önlemler şu şekilde:

  • Evde uygulanabilen 500 milyon hızlı test (antijen) satın alınacak ve Ocak ayından itibaren talep eden tüm Amerikalılara ücretsiz olarak teslim edilecek. Kitler şu anda 7 ile 15 dolar arasında satılıyor ve bazı bölgelerde stok eksikliği yaşanıyor.

  • Önümüzdeki iki ay içinde ülke genelindeki hastanelerde 1000 askeri sağlık personeli görevlendirilecek. Bu, mevcut sayının beş katı.

  • İlki New York şehrinde olmak üzere ülke çapında test sahaları oluşturulacak.

  • Hastanelerin kapasitesileri genişletilecek ve kritik malzemeler dağıtılacak.

Noel'de aileleriyle buluşmadan önce test olmak isteyenlerin artması nedeniyle New York ve Washington'ın da aralarında bulunduğu yerlerde uzun test kuyrukları ülkede endişe yarattı.

Geçen hafta vakaların %60 arttığı New York'ta, Belediye Başkanı Bill de Blasio, ay sonuna kadar hatırlatma aşısı olan herkese 100 dolar ödül vaat etti.

https://www.youtube.com/watch?v=2BFgQg9xKWE

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