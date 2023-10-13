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  4. Biden 'teröristler çocukların başını kesti' dedi! Beyaz Saray'dan yalanlama geldi

Biden 'teröristler çocukların başını kesti' dedi! Beyaz Saray'dan yalanlama geldi

13.10.2023 10:45 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden Hamas'ın saldırılarıyla ilgili olarak "Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" demişti. Biden'ın söz konusu iddiasıyla ilgili en son açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Yapılan açıklamada Biden'ın resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini, iddianın medyadaki haberlere ve İsrailli yetkililerin iddialarına dayandığı belirtildi.

Biden 'teröristler çocukların başını kesti' dedi! Beyaz Saray'dan yalanlama geldi

CNN'e konuşan Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Biden ve diğer ABD'li yetkililerin kişisel olarak Hamas'ın çocukları öldürdüğünü görmediğini ve bunu teyit etmediğini belirterek, Biden'ın "teröristlerin çocukların kafasını kestiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini bildirdi.

"BIDEN İFADELERİ HABERLERE VE İSRAİLLİ YETKİLİLERİN İDDİALARINA DAYANIYOR"

NBC'nin haberine göre de Beyaz Saraydan iki yetkili, Biden'ın "(İsrail'de) teröristlerin çocukların kafasını kestiğine dair teyitli resimler gördüğüne" ilişkin ifadelerinin medyadaki haberlere ve İsrail yetkililerinin iddialarına dayandığını açıkladı.

Öte yandan ABD'de birçok medya kuruluşu, Washington Post'a dayandırdıkları haberlerde, Beyaz Saray yetkilisinin bu doğrultudaki açıklamalarına yer verdi.

BIDEN NE DEMİŞTİ?

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, "Amerikalıların orada neler olduğunu görmesi önemli. Bu işi uzun süredir yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafasını kestiği teyit edilmiş görüntüleri göreceğimi hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan saldırı sırasında Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail tarafında "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddialarına yer verilmişti.

AA muhabiri, 10 Ekim'de konuyla ilgili İsrail Ordu Sözcülüğü'ne telefonla ulaşarak, "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı. Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yöneltmişti.

Sözcülük, "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok." yanıtını vermişti.

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