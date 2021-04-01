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  4. Biden uçağa binerken yine düşme tehlikesi geçirdi

Biden uçağa binerken yine düşme tehlikesi geçirdi

01.04.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Pittsburgh'a gitmek için başkanlık uçağına binerken neredeyse düşüyordu. Biden, geçen haftalarda yaptığı Atlanta ziyareti öncesinde de Andrews Askeri Hava Üssü'nde bulunan uçağına binmeye çalışırken tam 3 kez sendelemişti.

Biden uçağa binerken yine düşme tehlikesi geçirdi

Biden, Pittsburgh'a gitmek için başkanlık uçağı Air Force One'a binerken düşme tehlikesi geçirdi.

Havanın yağmurlu olması sebebiyle bir elinde şemsiyesini bir elinde çantasını taşıyan Biden'ın uçağa binerken ayağının sendelediği anlar kameralara yansıdı.

78 yaşındaki Biden 19 Mart'ta da Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesinde de uçağa binerken 3 kere ayağı kaymış ve düşmüştü. Beyaz Saray, Biden'ın havanın aşırı rüzgarlı olması sebebiyle sendelediğini açıklamıştı.

ABD Başkanı ayrıca, geçtiğimiz haftalarda ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e "başkan" diye seslenmesi sosyal medyada gündeme oturmuştu.

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Joe Biden

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