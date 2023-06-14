Bildiğiniz alkollü sürücü hikayelerini unutun! Polis durdurdu başına geleceği anlayınca direksiyonda içmeye devam etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik polisleri alkollü sürücüler için kontrol noktası kurdu. Polis ekiplerinin uygulamasına takılan alkollü bir sürücünün yaptıkları ise görenleri şaşırttı.

Otomobil sürücüsü yanına gelen polislere bir müddet kapıyı açmamak için direndi. Ekiplerin ikna etmesiyle araçtan indirilen sürücü bu kez de yürüyerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Cezadan kaçamayacağını anlayan sürücü bir süre de üflememek için direnirken, ehliyetinin 2 yıl gideceğini öğrenince üflemeye karar verdi.

ARACININ BAĞLANACAĞINI ANLAYINCA...

149 promil alkollü çıkan sürücü tüm olan bitenleri; çekilecek aracına binip içki içerek bekledi. Sürücü hakkındaki işlemin emniyette devam etmesi üzerine ekip aracına yönlendirilen sürücüye araçtan önemli eşyalarının alınması istendi.

Otomobilinde 100 bin doların olduğunu iddia eden sürücü; polis ekiplerinin ısrarına rağmen almayı reddederek emniyete götürülürken, daha sonra sürücünün iddia ettiği paranın bulunmadığı ortaya çıktı.

Sürücüye alkollü direksiyon başına geçmekten 4 bin lira ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

