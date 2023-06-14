HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bildiğiniz alkollü sürücü hikayelerini unutun! Polis durdurdu başına geleceği anlayınca direksiyonda içmeye devam etti

Bildiğiniz alkollü sürücü hikayelerini unutun! Polis durdurdu başına geleceği anlayınca direksiyonda içmeye devam etti

14.06.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da polis ekiplerinin uygulamasına alkollü giren sürücü araçtan inmemekte direndi. Ardından yürüyerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan sürücü aracının bağlanacağını anladığında ise aracına geri girerek içki içmeye devam etti. İlginç anlar kameralara yansıdı...

Bildiğiniz alkollü sürücü hikayelerini unutun! Polis durdurdu başına geleceği anlayınca direksiyonda içmeye devam etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik polisleri alkollü sürücüler için kontrol noktası kurdu. Polis ekiplerinin uygulamasına takılan alkollü bir sürücünün yaptıkları ise görenleri şaşırttı.

Otomobil sürücüsü yanına gelen polislere bir müddet kapıyı açmamak için direndi. Ekiplerin ikna etmesiyle araçtan indirilen sürücü bu kez de yürüyerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Cezadan kaçamayacağını anlayan sürücü bir süre de üflememek için direnirken, ehliyetinin 2 yıl gideceğini öğrenince üflemeye karar verdi.

2

ARACININ BAĞLANACAĞINI ANLAYINCA...

149 promil alkollü çıkan sürücü tüm olan bitenleri; çekilecek aracına binip içki içerek bekledi. Sürücü hakkındaki işlemin emniyette devam etmesi üzerine ekip aracına yönlendirilen sürücüye araçtan önemli eşyalarının alınması istendi.

Otomobilinde 100 bin doların olduğunu iddia eden sürücü; polis ekiplerinin ısrarına rağmen almayı reddederek emniyete götürülürken, daha sonra sürücünün iddia ettiği paranın bulunmadığı ortaya çıktı.

Sürücüye alkollü direksiyon başına geçmekten 4 bin lira ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şüpheli ölüm! Suriyeli genç kız feci şekilde can verdiŞüpheli ölüm! Suriyeli genç kız feci şekilde can verdi
İstifa sorusuna dikkat çeken yanıt!İstifa sorusuna dikkat çeken yanıt!
Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

"Genel başkanlığa adayım" CHP'li Özel'le konuştuğunu söyleyip...

"Genel başkanlığa adayım" CHP'li Özel'le konuştuğunu söyleyip...

Emekli zammı ve memur zammı için yeni düzenleme!

Emekli zammı ve memur zammı için yeni düzenleme!

Bakan Koca bu sözlerle uyardı! "Her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor"

Bakan Koca bu sözlerle uyardı! "Her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor"

Schengen vizesinde yeni dönem! Avrupa Birliği o kararı aldı

Schengen vizesinde yeni dönem! Avrupa Birliği o kararı aldı

Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti!

Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

1 alana 1 hediye ve %50 indirim! Evinizin havasını değiştirecek ürünler burada!

1 alana 1 hediye ve %50 indirim! Evinizin havasını değiştirecek ürünler burada!

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.