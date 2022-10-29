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Bilecik'teki anaokulunda skandal görüntü! Çocuklar yarı çıplak soyulup eziyet edilmişti... Verilen ceza isyan ettirdi

29.10.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında özel bir anaokulunda meydana gelen korkunç olayda dil ve konuşma gecikmesi bulunan ikiz öğrenciler sandalyeye bağlanarak işkence görmüştü. Skandal olay karşısında öğretmen ve kurum sahipleri ceza alırken, aile verilen cezanın içlerini rahatlatmadığını dile getirdi. Baba O.T., "Şu an çocuklarımıza yapılanların karşısında ellerini kollarını sallayarak gezmelerinin bizi ve toplumu derinden yaraladı. Böyle bir olayda emsal bir karar çıkmasını bekledik.

Bilecik'teki anaokulunda skandal görüntü! Çocuklar yarı çıplak soyulup eziyet edilmişti... Verilen ceza isyan ettirdi

Skandal olay, 5 Ocak 2020 günü Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde hizmet veren özel bir anaokulunda meydana gelmişti. Okulun sınıfında çekilen bir kaç kare fotoğrafta, dil ve konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan kardeş ikiz öğrencinin sandalyeye bağlanması ve bu öğrencilerden birinin sandalye ile yarı çıplak yere düşmesi yer almış, o gün 3 buçuk yaşındaki ikizler A.T. ve T.T'nin annesi İ.T. babası O.T. Bilecik Cumhuriyet Savcılığına o gün giderek şikâyetçi olmuştu.

10 AY 12 GÜN CEZA

Davanın 7'inci celsesinde sanıklar öğretmen N.K. kurum sahipleri G.E. ve M.E. çiftine son sözleri sorulurken, savcı mütalaasını sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanıklara "Kötü muamele" suçundan her bir çocuk için 10 ay 12 gün ceza verirken, hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geriye bırakıldı.

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"BU EZİYET KARŞISINDA ŞOK OLDUK"

Anne İ.T, çocuklarının 29 haftalık dünyaya geldiğini bu yüzden dilde ve konuşmada gecikme yaşadıklarını söyledi. O zaman aylarca ölüm kalım mücadelesi veren çocuklarının gördüğü bu eziyet karşısında şok olduklarını belirtti.

"İŞKENCENİN CEZASI VE BEDELİ BU OLMAMALI"

Baba O.T. ise bu cezanın içlerini rahatlatmadığı söyleyerek, "Bu eziyetin bu işkencenin cezası ve bedeli bu olmamalı. Şuan çocuklarımıza yapılanların karşısında ellerini kollarını sallayarak gezmelerinin bizi ve toplumu derinden yaraladı. Böyle bir olayda emsal bir karar çıkmasını bekledik. Suçları ispatlanan bu insanların 5 yıl suç islemedikten sonra sicillerinin bozulmamasının daha yaralayıcı" dedi.

Öte yandan, ikizlerin avukatı sanıkların 'Eziyet suçundan cezalandırılmalarını' isterken bu talep 'Red' edildi.

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(İHA)

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