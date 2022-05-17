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Bilecik'teki kazılarda bulunan eserler ilk kez sergilenecek! Literatüre "Bilecik adamı" olarak geçti

17.05.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te Bahçelievler ve Gedikkaya Mağarası kazılarında çıkarılan buluntuların Bilecik Müzesi'nde sergileneceği bildirilirken, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, yazılı yaptığı açıklamada, Bahçelievler Neolitik Dönem Kazısı'nda arkeolojik literatüre "Bilecik adamı" olarak geçen ve bölgede bilinen ilk çiftçinin yanı sıra 11 bireye ait kalıntıların bulunduğunu belirtti.

Bilecik'teki kazılarda bulunan eserler ilk kez sergilenecek! Literatüre "Bilecik adamı" olarak geçti

Bilecik'te Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Batı Anadolu'nun en eski çiftçileri olan Bahçelievler sakinlerinin binlerce yıl önce günlük hayatlarında kullandıkları eşyaların ilk kez ziyaretçiyle buluşmaya başlayacağı serginin en önemli eserinin ise 8 bin 600 yıllık bir flüt olduğunu vurguladı.

Anadolu'da çok az örneği bilinen, Batı Anadolu'nun en eski müzik aleti 3 delikli flütün ilgi çekmesinin beklendiğini aktaran Bircan, şunları kaydetti: "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Bilecik Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Bilecik Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) destekleri ile BŞEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan'ın kazı başkanlığında ve Sezer Seçer Fidan'ın arazi sorumlusu olduğu ekip tarafından sürdürülen Bahçelievler yerleşmesinde, 2019 ve 2021 yılı kazı sezonları sırasında ele geçen günümüzden 9 bin yıl öncesine ait seramik kaplar, kemik aletler ve yontma taş buluntular ve pişmiş toprak eserler ilk kez Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlıyor.

AA-20220517-27890396-27890391-BILECIKTEKI_KAZILARDA_BULUNAN_8_BIN_600_YILLIK_FLUT_VE_PARMAK_IZI_SERGILENECEK

8 BİN 600 YILLIK PARMAK İZİ

Bahçelievler Kazısı'nda bulunan seramik kapların ve mermer baltaların bölgenin en eskileri olduğu düşünüldüğünde, seramik ve mermer ile ünlenen Bilecik'in binlerce yıldır bu iş kollarında ne kadar uzman oldukları da sergi sayesinde yakından anlaşılabilecek. Ayrıca bir koyun heykelciği üzerinde bu eseri yapan ustanın 8 bin 600 yıllık parmak izi de ilk kez sergilenecek."

AA-20220517-27890396-27890394-BILECIKTEKI_KAZILARDA_BULUNAN_8_BIN_600_YILLIK_FLUT_VE_PARMAK_IZI_SERGILENECEK

Bircan, Bahçelievler kazısının yanı sıra İnhisar ilçesindeki Gedikkaya Mağarası'nda BŞEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sarı'nın bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışma kapsamında ortaya çıkarılan eserlerin de yarın Müzeler Haftası dolayısıyla Bilecik Müzesi'nde sergileneceğini duyurdu.

(AA)

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