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Bilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

VALİ ŞENTÜRK: KAZA HIZ NEDENİYLE MEYDANA GELDİ Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesine bağlı Ahmetpınar Köyü yakınındaki tren kazasının, makinistlerin saatte 30 kilometre hızla gitmeleri gereken virajda daha yüksek hızla gitmeleri nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

Bilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü (3)

VALİ ŞENTÜRK: KAZA HIZ NEDENİYLE MEYDANA GELDİ
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesine bağlı Ahmetpınar Köyü yakınındaki tren kazasının, makinistlerin saatte 30 kilometre hızla gitmeleri gereken virajda daha yüksek hızla gitmeleri nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Vali Şentürk, kontrol ekibinin, günlük rutin yol kontrolünden döndüğünü ifade ederek, “Eskişehir-Ali Fuatpaşa durakları arasında her gün rutin olarak hızlı tren hattını kontrol eden lokomotifimiz, maalesef Bozüyük-Bilecik sınırları içindeki tünelde kontrolden çıktı. Gerekli teknik incelemeler devam ediyor. Kaza sebebi tam belli olmamakla beraber, biz viraja hızlı girdiği kanaatindeyiz. İncelemelerle birlikte kazanın nedeni tam olarak belli olacak. Süratten kaynaklı bir kaza gibi gözüküyor” dedi.
KAZAYI KARA KUTU VE GÖRÜNTÜLER ÇÖZECEK
Tünelin içindeki trende yapılan teknik inceleme yaklaşık 6 saat sürdü. Enkazdan, mühendisler tarafından kara kutu olarak bilinen hız kayıtlarının tutulduğu sistem ve makinistlerin bulunduğu alanı görüntüleyen kamera kayıtlarının bulunduğu sabit diskler çıkarılarak incelemeye alındı. Kazanın kesin nedeni kayıtların incelenmesinin ardından netlik kazanacak.
TÜNELDE BETON KOLONA ÇARPMIŞLAR
Mühendislerin yaptığı ilk incelemede aşırı hızla viraja giren kontrol treninin, raylardan çıktıktan sonra tünel girişi olarak bilinen alandaki taşıyıcı beton kolona çarptığı ve yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra durabildiği tespit edildi. Kontrol treninin kolona çarpması sonucu makinistlerin bulunduğu alanın büyük hasar aldığı ve Sedat Yurtsever ile Recep Tunaboylu’nun bu nedenle hayatlarını kaybettiği tespit edildi.
Tren daha sonra Eskişehir Depo Müdürlüğü’nden gelen kurtarma ekibi, tarafından çekiciyle tünelden kaldırıldı.

Rayların temizlenmesinden sonra Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren seferlerinin yeniden başlatılacağı belirtildi.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu’nun cansız bedenleri, Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hızlı Tren yolcuları ise, kaza olan bölgedeki duraklar arasında otobüsler ile taşındı

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/BİLECİK,(DHA)-FOTOĞRAFLI

Bilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü (3)Bilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü (3)Bilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü (3)Bilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü (3)

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