Bilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü (3)

VALİ ŞENTÜRK: KAZA HIZ NEDENİYLE MEYDANA GELDİ

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesine bağlı Ahmetpınar Köyü yakınındaki tren kazasının, makinistlerin saatte 30 kilometre hızla gitmeleri gereken virajda daha yüksek hızla gitmeleri nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Vali Şentürk, kontrol ekibinin, günlük rutin yol kontrolünden döndüğünü ifade ederek, “Eskişehir-Ali Fuatpaşa durakları arasında her gün rutin olarak hızlı tren hattını kontrol eden lokomotifimiz, maalesef Bozüyük-Bilecik sınırları içindeki tünelde kontrolden çıktı. Gerekli teknik incelemeler devam ediyor. Kaza sebebi tam belli olmamakla beraber, biz viraja hızlı girdiği kanaatindeyiz. İncelemelerle birlikte kazanın nedeni tam olarak belli olacak. Süratten kaynaklı bir kaza gibi gözüküyor” dedi.

KAZAYI KARA KUTU VE GÖRÜNTÜLER ÇÖZECEK

Tünelin içindeki trende yapılan teknik inceleme yaklaşık 6 saat sürdü. Enkazdan, mühendisler tarafından kara kutu olarak bilinen hız kayıtlarının tutulduğu sistem ve makinistlerin bulunduğu alanı görüntüleyen kamera kayıtlarının bulunduğu sabit diskler çıkarılarak incelemeye alındı. Kazanın kesin nedeni kayıtların incelenmesinin ardından netlik kazanacak.

TÜNELDE BETON KOLONA ÇARPMIŞLAR

Mühendislerin yaptığı ilk incelemede aşırı hızla viraja giren kontrol treninin, raylardan çıktıktan sonra tünel girişi olarak bilinen alandaki taşıyıcı beton kolona çarptığı ve yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra durabildiği tespit edildi. Kontrol treninin kolona çarpması sonucu makinistlerin bulunduğu alanın büyük hasar aldığı ve Sedat Yurtsever ile Recep Tunaboylu’nun bu nedenle hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

Tren daha sonra Eskişehir Depo Müdürlüğü’nden gelen kurtarma ekibi, tarafından çekiciyle tünelden kaldırıldı.