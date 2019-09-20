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Bilecik'te kılavuz trenin tünelde raydan çıkması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden iki makinist için Eskişehir'de tören düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Bilecik'te kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu hayatını kaybeden makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu'nun cenazeleri düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) Sosyal Tesisleri önünde düzenlenen törene Yurtsever ve Tunaboylu'nun yakınları ile Yurtsever'in eşi Nilgün Yurtsever, çocukları 9 yaşındaki Ege ve 2 yaşındaki Ezgi, Tunaboylu'nun eşi Melek Tunaboylu ve 5 yaşındaki kızı Ece, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, merkez Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Vekili Erol Arıkan, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı ile diğer ilgililer katıldı.

Tören öncesinde Tunaboylu'nun eşi Melek ve kızı Ece tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Buradaki törenin ardından Yurtsever'in cenazesi, Batıkent Mahallesi'nde bulunan Seyrantepe Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Sevinç Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Tunaboylu'nun cenazesi de Yeşiltepe Mahallesi Reçber Rıza Tarım Camisi'nde cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Tunaboylu'nun camideki cenaze törenine yakınlarıyla, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'dan hareket ederek Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli lokomotif, dün Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarpmış, kazada makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu yaşamını yitirmişti.

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Bilecik Eskişehir Kaza lokomotif Makinist tren

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