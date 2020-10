Bilgi kirliliği tedaviyi geciktiriyor! Meme kanserinde doğru bilinen 7 yanlış

Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser türü. Öyle ki her dört kanser tanısından birini meme kanseri oluştururken, her 8 kadından biri yaşamının bir döneminde meme kanseri ile karşılaşıyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık 25 bin kadının meme kanseri tanısı aldığını, bu sayının her geçen gün arttığını belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Aykut Soyder “Son 30 yıldır meme kanserinde medikal ve cerrahi tedavilerdeki gelişmelerin yanında elde edilen başarıdaki en önemli faktör erken tanıdır. 20 yaş üzeri her kadının kendi kendine elle aylık meme muayenesi yapması, yılda bir kez düzenli muayene olması, 40-69 yaş arası kadınların ise yıllık meme muayenesi ve meme ultrasonu ile mamografiyi ihmal etmemeleri erken tanı şansını artırıyor. Ancak toplumumuzda meme kanserine yönelik doğru bilinen bazı yanlışlar ne yazık ki erken tanı ve tedavi şansını engelleyebiliyor” diyor.

Ameliyat olursam (bıçak değerse) tümör yayılır! : YANLIŞ!