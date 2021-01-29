Bilgisayar gibi: iPhone 13 Pro 1 TB depolama seçeneği ile gelebilir!

iPhone 12 tanıtımının üzerinden aylar geçti ve böylece artık ibre iPhone 13 modellerine döndü. Daha önce iPhone 12 konusunda birçok iddiaya imza atan isimler de yüzünü artık iPhone 13 modellerini çevirmiş durumda. Bu isimlerden biri, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerine yönelik pek çok sızıntının arkasındaki isim olan Jon Prosser. Ünlü analist, son yayınladığı YouTube videosunda ise tam da tahmin ettiğimiz gibi davranarak iPhone 13 Pro ve onun depolama seçeneğine değindi.

İPHONE 13 PRO İLE 1 TB'LIK İPHONE DÖNEMİ

iPhone 13 Pro, Jon Prosser'ın açıklamasına göre bilgisayarlara kafa tutan bir depolama seçeneğine sahip olacak. Hatırlarsanız iPhone 12 modelleri 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerine; iPhone 12 Pro modelleri ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahipti. Prosser, iPhone 13 Pro'da ise bu durumun değişeceğini ve Apple'ın iPhone 13 Pro'ya 1 TB'lık depolama seçeneğini ekleyeceğini belirtti.

İPHONE DEPOLAMA PROBLEMİ ÇÖZÜLECEK

Günümüzde birçok bilgisayarda bile 1 TB'lık bir depolama alanı bile bulunmuyor. Eğer iddialar doğruysa Apple, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde (iPhone 12s Pro ve iPhone 12s Pro Max adıyla gelme ihtimalleri de var) oldukça yüksek kapasiteli bir depolama sunacak. Böylece iPhone depolama problemi yaşayan kullanıcılar, 1 TB'lık modeli satın alarak bu sorunun üstesinden gelebilecekler.

