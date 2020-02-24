Bilgisayar gibi: Realme X50 Pro 5G tanıtıldı! İşte Realme X50 Pro 5G'nin özellikleri ve fiyatı

Realme ülkemizde de Realme 3 Pro ve Realme 5 Pro gibi akıllı telefonları ile giriş yapmıştı hatırlarsınız. Firma Türkiye pazarı için planlarını gerçekleştirmeye devam ederken, bir yandan da global anlamda amiral gemisi bir akıllı telefon tanıtmanın da hazırlığındaydı. Bu hazırlıklara koronavirüs nedeniyle iptal edilen Mobil Dünya Kongresi biraz sekte vursa da Realme sonunda tüm hazırlıklarını tamamladı ve Realme X50 Pro 5G'nin tanıtımını canlı yayın ile gerçekleştirdi.

REALME X50 PRO 5G ÖZELLİKLERİ

Realme X50 Pro 5G'nin özellikleri arasında adından anlayacağınız üzere 5G bulunuyor. Telefon bu özelliğe ise içerisinde bulunan Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisiyle kavuşuyor. Bu işlemcinin yanında Realme X50 Pro 5G'de tam 12 GB RAM ve UFS 3.0 destekli 256GB dahili depolama yer alıyor. Relame X50 Pro 5G'nin ekranı ise 6,44 inç büyüklüğünde, Full HD çözünürlüğünde ve Super AMOLED teknolojisine sahip. Bu ekran 90 Hz yenileme ve 180 Hz örnekleme hızıyla öne çıkarken, kasaya olan oranı ise yüzde 92 seviyesinde. Realme X50 Pro 5G tüm bu donanım gücüyle birlikte AnTuTu testinden 605.327 puan almayı başarıyor ve AnTuTu testinden en yüksek puan alan akıllı telefon unvanını ele geçiriyor.