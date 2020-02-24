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Bilgisayar gibi: Realme X50 Pro 5G tanıtıldı! İşte Realme X50 Pro 5G'nin özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.02.2020 14:43 | Son Güncelleme

Realme'nin beklenen telefonu Realme X50 Pro 5G sonunda tanıtıldı. Realme'nin koronavirüs endişesi ile canlı yayınladığı etkinlikte Realme X50 Pro 5G duyuruldu. Realme'nin yeni amiral gemisi telefonu ekranı, donanım ve özellikle fiyatı ile büyük dikkat çekiyor. İşte Realme X50 Pro 5G özellikleri ve fiyatı...

Bilgisayar gibi: Realme X50 Pro 5G tanıtıldı! İşte Realme X50 Pro 5G'nin özellikleri ve fiyatı

Realme ülkemizde de Realme 3 Pro ve Realme 5 Pro gibi akıllı telefonları ile giriş yapmıştı hatırlarsınız. Firma Türkiye pazarı için planlarını gerçekleştirmeye devam ederken, bir yandan da global anlamda amiral gemisi bir akıllı telefon tanıtmanın da hazırlığındaydı. Bu hazırlıklara koronavirüs nedeniyle iptal edilen Mobil Dünya Kongresi biraz sekte vursa da Realme sonunda tüm hazırlıklarını tamamladı ve Realme X50 Pro 5G'nin tanıtımını canlı yayın ile gerçekleştirdi.

REALME X50 PRO 5G ÖZELLİKLERİ

Realme X50 Pro 5G'nin özellikleri arasında adından anlayacağınız üzere 5G bulunuyor. Telefon bu özelliğe ise içerisinde bulunan Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisiyle kavuşuyor. Bu işlemcinin yanında Realme X50 Pro 5G'de tam 12 GB RAM ve UFS 3.0 destekli 256GB dahili depolama yer alıyor. Relame X50 Pro 5G'nin ekranı ise 6,44 inç büyüklüğünde, Full HD çözünürlüğünde ve Super AMOLED teknolojisine sahip. Bu ekran 90 Hz yenileme ve 180 Hz örnekleme hızıyla öne çıkarken, kasaya olan oranı ise yüzde 92 seviyesinde. Realme X50 Pro 5G tüm bu donanım gücüyle birlikte AnTuTu testinden 605.327 puan almayı başarıyor ve AnTuTu testinden en yüksek puan alan akıllı telefon unvanını ele geçiriyor.

X50 Pro 5G

Realme X50 Pro 5G, Sony Xperia Pro'da olduğu gibi 5G yetenekleri arttırılmış bir akıllı telefon. Bu anlamda Realme X50 Pro 5G'de 8 adet 4G/5G anten bulunuyor. Bu antenler sayesinde daha hızlı bir bağlantı desteği vadeden akıllı telefon, var olan 3 GPS anteniyle de konum doğrulama yeteneklerini arttırmış gibi görünüyor. Realme X50 Pro 5G'deki modemlerin telefonu deyim yerindeyse tamamen sarması, Realme yetkililerinin söylediğine göre telefon tutuşundan etkilenen mobil bağlantıları ortadan kaldıracak.

REALME X50 PRO 5G KAMERA ÖZELLİKLERİ

X50 Pro 5G, kamera tarafında ise arka tarafta bize 4 kameralı bir sistem sunuyor. Bu sistem sırasıyla 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP kameralardan oluşuyor. Realme X50 Pro 5G, ana kamerası ile birlikte 20x hibrit zoom yapabiliyor. Bu kamera geniş açılı çekim görevini üstlenirken, 12 MP'lik kamera telefoto olarak, 8 MP'lik kamera ultra geniş açı ve 3 cm'den küçük makro çekim olarak görev yapıyor. Realme'nin amiral gemisinin ön tarafında ise Galaxy S9 Plus'ta olduğu gibi bizi çift kamera kurulumu karşılıyor. Bu kameralardan ilki 32 MP çözünürlüğündeyken, diğeri 8 MP çözünürlüğünde ve ultra geniş açılı selfieler çekmeye yarıyor.

Realme X50 Pro 5G kamera

REALME X50 PRO 5G FİYATI

Tüm bu işlemlerini yaparken gücünü 4500 mAh değerindeki 65 W hızlı şarj destekli bataryasından alacak olan Realme X50 Pro 5G, sadece 3 dakikalık şarj ile uzun süreler kullanım sağlayabilecek. Realme X50 Pro 5G'nin fiyatı ise model seçeneklerine göre değişecek. Buna göre 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan Realme X50 Pro 5G 599 eurodan, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan Realme X50 Pro 5G 669 eurodan ve en yüksek model seçeneği olan 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan Realme X50 Pro 5G 749 eurodan satışa sunulacak. Realme X50 Pro 5G'nin ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

Realme X50 Pro 5G Teknik Özellikler

  • 6.44 inç Full HD Super AMOLED ekran
  • Qualcomm Snapdragon 865 işlemci
  • 12GB RAM (modele göre)
  • 256GB dahili depolama (modele göre)
  • 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
  • 32 MP + 8 MP ön kamera
  • 65 W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya (3 dakika şarj ile 100 dakika film izleme, 4 saat çağrı ve 40 şarkı dinleme)
  • Parmak izi okuyucusu, NFC ve Wi-Fi 6 desteği
  • Android 10
  • Realme UI
  • Yosun yeşili ve pas kırmızısı renk seçenekleri

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