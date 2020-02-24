Bilgisayar gibi: Realme X50 Pro 5G tanıtıldı! İşte Realme X50 Pro 5G'nin özellikleri ve fiyatı

Realme ülkemizde de Realme 3 Pro ve Realme 5 Pro gibi akıllı telefonları ile giriş yapmıştı hatırlarsınız. Firma Türkiye pazarı için planlarını gerçekleştirmeye devam ederken, bir yandan da global anlamda amiral gemisi bir akıllı telefon tanıtmanın da hazırlığındaydı. Bu hazırlıklara koronavirüs nedeniyle iptal edilen Mobil Dünya Kongresi biraz sekte vursa da Realme sonunda tüm hazırlıklarını tamamladı ve Realme X50 Pro 5G'nin tanıtımını canlı yayın ile gerçekleştirdi.
Realme X50 Pro 5G'nin özellikleri arasında adından anlayacağınız üzere 5G bulunuyor. Telefon bu özelliğe ise içerisinde bulunan Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisiyle kavuşuyor. Bu işlemcinin yanında Realme X50 Pro 5G'de tam 12 GB RAM ve UFS 3.0 destekli 256GB dahili depolama yer alıyor. Relame X50 Pro 5G'nin ekranı ise 6,44 inç büyüklüğünde, Full HD çözünürlüğünde ve Super AMOLED teknolojisine sahip. Bu ekran 90 Hz yenileme ve 180 Hz örnekleme hızıyla öne çıkarken, kasaya olan oranı ise yüzde 92 seviyesinde. Realme X50 Pro 5G tüm bu donanım gücüyle birlikte AnTuTu testinden 605.327 puan almayı başarıyor ve AnTuTu testinden en yüksek puan alan akıllı telefon unvanını ele geçiriyor.
Realme X50 Pro 5G, Sony Xperia Pro'da olduğu gibi 5G yetenekleri arttırılmış bir akıllı telefon. Bu anlamda Realme X50 Pro 5G'de 8 adet 4G/5G anten bulunuyor. Bu antenler sayesinde daha hızlı bir bağlantı desteği vadeden akıllı telefon, var olan 3 GPS anteniyle de konum doğrulama yeteneklerini arttırmış gibi görünüyor. Realme X50 Pro 5G'deki modemlerin telefonu deyim yerindeyse tamamen sarması, Realme yetkililerinin söylediğine göre telefon tutuşundan etkilenen mobil bağlantıları ortadan kaldıracak.
X50 Pro 5G, kamera tarafında ise arka tarafta bize 4 kameralı bir sistem sunuyor. Bu sistem sırasıyla 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP kameralardan oluşuyor. Realme X50 Pro 5G, ana kamerası ile birlikte 20x hibrit zoom yapabiliyor. Bu kamera geniş açılı çekim görevini üstlenirken, 12 MP'lik kamera telefoto olarak, 8 MP'lik kamera ultra geniş açı ve 3 cm'den küçük makro çekim olarak görev yapıyor. Realme'nin amiral gemisinin ön tarafında ise Galaxy S9 Plus'ta olduğu gibi bizi çift kamera kurulumu karşılıyor. Bu kameralardan ilki 32 MP çözünürlüğündeyken, diğeri 8 MP çözünürlüğünde ve ultra geniş açılı selfieler çekmeye yarıyor.
Tüm bu işlemlerini yaparken gücünü 4500 mAh değerindeki 65 W hızlı şarj destekli bataryasından alacak olan Realme X50 Pro 5G, sadece 3 dakikalık şarj ile uzun süreler kullanım sağlayabilecek. Realme X50 Pro 5G'nin fiyatı ise model seçeneklerine göre değişecek. Buna göre 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan Realme X50 Pro 5G 599 eurodan, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan Realme X50 Pro 5G 669 eurodan ve en yüksek model seçeneği olan 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan Realme X50 Pro 5G 749 eurodan satışa sunulacak. Realme X50 Pro 5G'nin ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.
Okuyucu Yorumları 0 yorum