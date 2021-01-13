Bilgisayar satışları büyüme yakaladı

Bilgisayar satışları rekor seviyelere kadar çıktı. Uzmanlar ise bunu, “küresel rekabet çoğu zaman beraberinde başarı getiriyor” ifadeleri ile açıkladı. Küresel bilgisayar satışları detaylıca incelendiğinde bunun sonuçları daha net bir şekilde görülüyor. Anlaşılan, rekabetin olması nedeniyle daha donanımlı ürünler üretildi.

2020 yılının son çeyreği, PC pazarını daha net bir şekilde ortaya koydu. Buna göre 2020 yılında yapılan bilgisayar satışları yüzde 11 oranında büyüdü. Yaklaşık olarak 297 milyon bilgisayar satışı yapıldı. Bu rakamlar bilgisayar üreticilerini ve tedarikçilerini memnun edecek gibi görünüyor.

NOTEBOOK - MASAÜSTÜ REKABETİ NE DURUMDA?

Gelen araştırma sonuçlarına göre, 2020 yılı son 10 yılın en büyük büyüme rakamlarını yakaladı. 2010 yılı ile kıyaslandığında notebook ve masaüstü rekabetinde notebook modellerin açık bir şekilde öne geçtiği görülüyor.

Dünya genelinde pek çok kişi notebook modellerini tercih etti. Masaüstü cihazlarda ise yüzde 20 gibi bir düşüş ortaya çıktı. 2020 yılının son çeyreği için yapılan değerlendirmelere göre, Lenovo adı ön plana çıktı. Şirket 2019 yılı ile kıyaslandığında yüzde 29 daha fazla satış rakamı elde etti.

Bir diğer PC üreticisi olan HP ise pazar payını yüzde 7 oranında büyüttü. Dell şirketi üçüncü sırada yer alırken Apple dördüncü oldu.

Aşıların etki oranı belli oldu

