Bilgisayarda et nasıl yapılır? Klavyede hangi tuşlar kullanılır?

Bilgisayarda et (@) işaretini yapabilmek için yine belirli bir tuş kombinasyonunu kullanmanız gerekir. Bu en çok bilinen yoldur. Zira birçok noktalama işareti de bu tip kombinasyonlarla oluşturulur. Sizi de fazla bekletmeden dilerseniz ''bilgisayarda e posta yazarken et nasıl yapılır?'' sorusunun ilk cevabını verelim.

Bilgisayarlar birçok donanıma sahipler. Bu donanımlardan en önemlisi ise şüphesiz klavye. Klavye, bilgisayarlar kullanırken deyim yerindeyse elimiz kolumuz oluyor. Zira birçok işlem, üzerinde pek çok tuşun yer aldığı klavye sayesinde gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda noktalama işaretleri de yine klavye tuşları aracılığıyla yapılıyor. Bunun için yapmamız gerekenler ise istediğiniz noktalama işaretine göre değişebilmekte. Örneğin; Bilgisayarda ünlem işareti yapabilmek için SHİFT + 1 tuşunu kullanmamız gerekiyor. Bu noktada ''peki bilgisayarda et nasıl yapılıyor? '' dediğinizi duyar gibiyim. Fakat acele etmeye hiç gerek yok, size bilgisayarda et yapmanız için gereken en kolay ve en etkili yolları göstereceğiz.

1. YOL: ALT GR VE EK TUŞU KULLANIN

Türkçe Q klavyeli bilgisayarda nasıl yapılır?

Türkçe Q klavyede et işaretini yapmak ve e postalarınıza et işaretini yerleştirmek oldukça kolaydır. Bunun için Space (boşluk tuşunun) hemen sağında, (<,>) tuşunun hemen solunda yer alan ALT GR tuşuna ve Q tuşuna basmalısınız. Bu iki tuşa bastığınızda ekranda seçili yerde et işareti oluşacak, bu sayede isteğinize ulaşacaksınız. Sihir gibi öyle değil mi?

Türkçe F klavyeli bilgisayarda et nasıl yapılır?

Türkçe F klavyede birçok tuş, Q klavyeye nazaran değişik noktalarda yer almaktadır. Bu yüzden ''bilgisayarda nasıl et işareti yapılır?'' sorusuna cevap olarak vereceğimiz tuşlar da değişir. Ancak F klavye ülkemizde pek çok kişi tarafından kullanılır. Yani bu klavye aracılığıyla et işareti yapan sayamayacağımız kadar kişi vardır. Eğer siz de onlardan biriyseniz ve Türkçe F klavyeli bir bilgisayara sahipseniz, ALT GR + F tuşuna basarak yine et (@) işaretini oluşturabilirsiniz.

İngilizce klavyede et nasıl yapılır?

İngilzce klavye Q klavye ile benzer özelliklere sahiptir ancak Ğ,İ,Ü,Ş,Ç,Ö gibi Türkçe harfler bu klavyede yoktur. Bu yüzden bilgisayarda e posta yazarken etin nasıl yazılacağı konusunda İngilizce klavyede farklı bir strateji kurmak gereklidir. İngilizce klavyede et yapmak için ALT GR + 2 tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Bu sayede istediğiniz gibi et işaretini oluşturabilirsiniz.