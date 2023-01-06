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Bilgisayarda oyun oynayanlar dikkat! Steam'de 400'den fazla oyuna zam geldi... Yüzde 700'e varan fiyat farkı

06.01.2023 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun sevdalılarına kötü haber! Steam'de 400'den fazla oyun ve ek paketin fiyatları zamlandı. Gelen son fiyat güncellemelerinin ardından yeni fiyatlarla eski fiyatlar arasında yüzde 700'e varan farklar meydana geldi.

Bilgisayarda oyun oynayanlar dikkat! Steam'de 400'den fazla oyuna zam geldi... Yüzde 700'e varan fiyat farkı

Dolar kurunda yaşanan yükselişin ardından oyun fiyatlarında da zamlar görülmeye başlandı. Yerel fiyatlandırma ile artık istediği kazancı elde edemeyen ve fiyatlarını artıran oyun geliştiricileri arasına birçok yeni isim daha katıldı.

Webtekno'da yer alan habere göre bu isimlerden en büyüğü Ubisoft oldu. Ubisoft, yeni yılla beraber tüm oyunlarının fiyatlarına zam yaptı. Ubisoft oyunlarının ve diğer oyunların eski ve yeni fiyatları şu şekilde oldu:

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Yukarıdaki listede yer almayan pek çok oyuna daha zam yapıldı. Assassin’s Creed serisi ve listede üyeleri yer alan tüm serilerin oyunları da zamlanan oyunlar arasında yer aldı.

SteamDB verilerine göre 24 saat içinde 400’den fazla oyun ve ek paketin fiyatına zam geldi.

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Steam bilgisayar Oyun Zam

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