Bilgisayarda soru işareti nasıl yapılır? Klavyeleriniz hazırsa cevaplıyoruz!

Soru işareti yapmak, bilgisayar kullanıcılarının sıklıkla gerçekleştirdiği bir eylem. Günlük hayatta bir yerden bir yere mail gönderirken, bir şeyler karalarken veya bir dönem ödevi hazırlarken sıklıkla noktalama işaretlerinden yararlanırız. Çünkü bu iletişimin, haberleşmenin en önemlisi doğru bir şekilde yazışmanın olmazsa olmazıdır. İşte soru işaretleri de bu noktada kullandığımız noktalama işaretinden sadece biridir. Bu yüzden pek çok kişi, bilgisayarda soru işaretinin nasıl konulacağına yönelik yoğun bir araştırma yapar. Fakat başka yerlerde cevap aramaya ve yoğun bir araştırma içerisine girmeye gerek yok. Biz size bilgisayarda soru işaretinin nasıl yapılacağını adım adım anlatacağız. BİLGİSAYARDA SORU İŞARETİ NASIL YAPILIR? Bilgisayar üzerinden soru işareti yapmanın en bilinen 3 yolu var. Bu yollardan biri klavye tuşlarınızla soru işareti oluşturmanızı amaçlıyor. Çoğu insan da bu yöntemi kullanarak metinlerini tamamlıyor, büyük bir eksikliği gideriyor. Diğer yol ise herhangi bir tuş kombinasyonu kullanmaksızın kopyalama yapıştırma hamlesi yapmanızı sağlayarak amacını gerçekleştirmenizi sağlıyor. Bu üç yolla siz de çok kolay bir şekilde soru işareti yapabilirsiniz.

1. YOL: SHİFT KOMBİNASYONU Türkçe Q klavyede soru işareti nasıl yapılır?

Bilgisayarda noktalama işareti yapmak için belirli tuş kombinasyonları vardır. Örneğin; Ünlem yapmak için Shift + 1 tuşuna bakılır. Böylece ünlem ortaya çıkar. Bilgisayarda soru işareti nasıl konulur? sorusunun cevabı da tam da bu noktada belirir. Soru işareti için Shift + sayıların yer aldığı bölümde, üzerinde soru işareti yer alan tuşa basmanız yeterli olacaktır. Yani bu iki tuşa sırayla basmak, soru işareti oluşturacaktır. Türkçe F klavyede soru işareti nasıl yapılır?

Türkçe F klavye kullanıcılarını da unutmamak gerek. Zira ülkemizde F klavye yoğun bir şekilde kullanılıyor. Türkçe F Klavyede soru işareti tuşu ise genellikle klavyenin sağ-üst kısmında yer alan P ve Q tuşlarının üstünde ve 0 tuşunun sağında yer almaktadır. Bu tuşa tıpkı Türkçe Q klavyede olduğu gibi Shift tuşu ile birlikte bastığınızda soru işareti oluşur. Böylece görev tamamlanır, soru işaretinizi sorunuza eklersiniz. Oldukça kolay öyle değil mi? İngilizce klavyede soru işareti nasıl yapılır?

İngilizce klavyede soru işareti yapmak için, yine soru işaretinin yer aldığı tuşu aramak gerekli. Bu tuş genellikle klavyenin sağ-alt kısmında ''>.'' tuşunun sağında ve Shift tuşunun solunda yer almaktadır. Bu tuşa Shift tuşu ile birlikte bastığınızda sihir gerçekleşir ve soru işareti karşınıza çıkar.