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Bilim adamları uyardı! Köpek gribi insanlar için büyük risk oluşturuyor

26.04.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiden beri ortaya çıkan birçok hastalık sağlık için büyük riskler oluşturuyor. Bilim adamları yeni salgın tehlikesi oluşturabilecek köpek gribinin mutasyona uğramış kuş gribi salgınıyla benzer özellikler taşıdığını söylerken köpek gribi belirtileri hakkında uyarılarda bulundu.

Bilim adamları uyardı! Köpek gribi insanlar için büyük risk oluşturuyor

Bilim adamları, bir "köpek gribi" virüsünün insanlara bulaşabilecek yönde adapte olduğu konusunda uyarılar yaptı. Bu virüs, ilk olarak 2006 yılında köpekleri enfekte eden ve şimdi memelilere uyarlanmış bir kuş gribi formuna dönüşen H3N2 adlı bir kuş gribi türünden geliyor.

Çin Ziraat Üniversitesi'ndeki kuş gribi uzmanları, 4.000'den fazla köpek üzerinde yaptıkları çalışmada virüsün insan hücre reseptörlerini daha iyi tanıyabildiğini ve insan hücrelerinde çoğaldığını tespit ettiler. Bilim adamları, eLife dergisinde yayınlanan makalelerinde şöyle yazıyorlar: "Sonuçlarımız, köpeklerin kuş gribi virüslerinin insanlara adaptasyonu için aracı görevi görebileceğini gösterdi."

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KÖPEK GRİBİ BELİRTİLERİ

Bununla birlikte, altı köpeğe kasıtlı olarak H3N2'nin bilinen köpek gribi suşları bulaştırıldı ve her biri ateş, hapşırma ve öksürme gibi en ciddi semptomlarla yalnızca hafif derecede rahatsızlandı.

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UZUN VADELİ SALGIN POTANSİYELİ OLUŞTURUYOR

Bugüne kadar, herhangi bir insanın köpek gribi virüsü ile öldüğüne dair bildirilen tek bir vaka olmamasına rağmen uzmanlar çalışmanın artık H3N2’nin insanlar için “uzun vadeli salgın potansiyeli” tehdidi oluşturduğunu gösterdiğini söyledi.

Cambridge Üniversitesi’nde veterinerlik bölümü başkanı Profesör James Wood da, “Köpek virüsündeki değişiklikler, köpeklerde bu kadar uzun bir süreden sonra tahmin edebileceğiniz gibi, memeliler arasında bulaşmaya daha iyi adapte ediyor. İnsanlar gibi diğer türlerdeki uzun vadeli salgın potansiyeli hakkında daha fazla endişe duyulabilir.” dedi.

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