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Bilim dünyası, konserlerin iklim krizini körüklemeden düzenlenmesi için çalışacak

28.11.2019 09:15 | Son Güncelleme

Manchester Üniversitesi, müzisyenlerin dünyanın dört bir yanında iklim değişikliğini körüklemeden konser vermesi için çalışmalara başladı. Araştırma kapsamında, Massive Attack ile beraber çalışılacak, grubun sağladığı veriler sayesinde müzik gruplarının, pop ve rock şarkıcılarının karbon salınımını en aza indirecek şekilde konser düzenlemesine yardımcı olunacak.

Bilim dünyası, konserlerin iklim krizini körüklemeden düzenlenmesi için çalışacak

İngiltere'deki Manchester Üniversitesi, müzisyenlerin dünyanın dört bir yanında iklim değişikliğini körüklemeden konser vermesi için çalışmalara başladı.

Araştırma kapsamında, iklim kriziyle mücadelede yardımcı olmak isteyen İngiliz müzik grubu Massive Attack ile beraber çalışılacak, grubun sağladığı veriler sayesinde müzik gruplarının, pop ve rock şarkıcılarının karbon salınımını en aza indirecek şekilde konser düzenlemesine yardımcı olunacak.

Manchester Üniversitesi'ndeki Tyndall İklim Değişikliği Araştırma Merkezi, Massive Attack konserleri sayesinde elde ettikleri bulguları bütün müzik dünyası ile paylaşacak.

İklim krizine karşı mücadele etmek isteyen Massive Attack, bu yıl Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci gruba destek vererek Londra'daki bir eylemleri sırasında konser düzenlemişti.

Geçtiğimiz hafta İngiliz rock grubu Coldplay ise yeni albümü Everyday Life'ın tanıtımını Ürdün'ün başkenti Amman'da seyircisiz olarak vereceğini; çevreyle ilgili kaygıları nedeniyle albüm için dünya turnesine çıkmayacağını duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı Billie Eilish de hayranlarına iklim değişikliğine karşı savaşarak konserlerine bilet kazanma imkanı sağlamış ve her konserde Dünya'ya katkı sunmak için ne yapabileceklerini anlatan ekolojik köyler olacağını duyurmuştu.

Manchester Üniversitesi'nin yapacağı yeni araştırma, müzik gruplarının turları sırasında, müzisyenler, ekipleri ve ekipmanları farklı şehirler ve mekanlar arasında yer değiştirirken karbon izini en aza indirecek yolları bulmaya çalışacak.

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