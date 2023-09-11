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Bilim dünyasında yeni bir sayfa açmıştı! Koyun Dolly’i klonlayan bilim adamı Ian Wilmut hayatını kaybetti

11.09.2023 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edinburgh Üniversitesi’nin bir parçası olan Roslin Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, koyun Dolly’i klonlayan İngiliz bilim adamı Ian Wilmut'un 79 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Bilim dünyasında yeni bir sayfa açmıştı! Koyun Dolly’i klonlayan bilim adamı Ian Wilmut hayatını kaybetti

Nükleer transfer süreci kullanılarak yetişkin somatik bir hücreden klonlanan ilk hayvan olan koyun Dolly’i klonlayan İngiliz bilim adamı hayatını kaybetti. İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta yer alan Edinburgh Üniversitesi'nin bir parçası olan Roslin Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, koyun Dolly’i klonlayan bilim adamı Ian Wilmut'un 79 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, “Genetiği değiştirilmiş koyun yapmak için kullanılabilecek klonlama veya nükleer transfer tekniklerini geliştirme çabalarına öncülük etti” denildi.

Wilmut, Roslin Enstitüsü’nde Keith Campbell ile birlikte 1996 yılında Dolly'yi klonlamıştı. Wilmut’a yıllar önce Parkinson teşhisi konmuştu. Öte yandan Dolly, klonlanmasının ardından 6 kuzu doğurmuş ve 14 Şubat 2003'te ilerleyen akciğer hastalığı nedeniyle uyutulmuştu.

Kaynak: İHA

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