Bilim insanı '14 günlük karantina yetmiyor' dedi ve salgın için tarih verdi

Koronavirüs ile ilgili çalışmalarına son hızla devam eden Hong Kong Üniversitesi’nde görevli bilim insanları çalışmaları sonucunda dünya çapında 108 binden fazla insanı öldüren Covid-19’un SARS’tan 3 kat daha fazla patojen ürettiğini ortaya çıkardı.

Bu patojenlere karşı bağışıklığın daha az olduğunu açıklayan Hong Konglu mikrobiyolog Yuen Kwok-yung, “İlk kez Covid-19 hastasının ciğerlerinden alınan doku üzerinde test yaptık. Yapılan sonuçlar bu hastalığın bulaşıcılığını gösterirken, dünya çapındaki sağlık personelinin de bunu kontrol almada ne kadar zorlanacağını kanıtlıyor” dedi. Bilim insanı, bu virüsün SARS’tan çok daha zorlu olduğunu da dile getirdi.

“14 GÜNLÜK KARANTİNA YETMİYOR”

SARS salgınını yaklaşık 6 ay içerisinde kontrol altına almayı başaran bilim insanlarının Covid-19 ile mücadelesinin devam edeceğini söyleyen Hong Kong Üniversitesi’nden görevli Yuen Kwok-yung, “Bu salgını Temmuz ayına kadar kontrol almamızın imkanı yok gibi” dedi.

Araştırmayı yöneten Yuen Kwok-yung, “Maske takmaya devam etmelisiniz, kişisel hijyene önem vermelisiniz. Öncelikle virüs olup olmadığını anlamak için test yapmalısınız. Bizim yaptığımız araştırma 14 günlük karantinanın yeterli olmadığını gözler önüne serdi. Sınırlarımızı tekrar açtığımızda turistlere yine test yapılmalı” dedi.