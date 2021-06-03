Bilim insanları açıkladı! Doğum ayı sağlığınızı ve kişiliğinizi nasıl etkiliyor?

Kimileri burçlara inanırken kimileri saçma bulduğunu söyler. Peki bilimsel çalışmalar bu konuda ne söylüyor? Yapılan araştırmalar aynı anda doğan insanların belirli ortak eğilimleri olabileceğini doğruluyor. Günümüzde bu konuda pek çok çalışma yapılıyor. 1.688 kişiyle gerçekleştirilen son araştırma doğum aylarına göre kişilerin ortak özelliklerini ortaya çıkarttı.
Ocak ayında doğduysanız yeni bir yılın ilk ayında gözlerinizi açtığınız anlamına gelir. Bu da aslında birçok fırsata işaret ediyor. Ocak ayında doğan insanlar, tıp ve işletme alanında tahsilat yapma eğilimindedir. Ek olarak yaratıcılardır ve ünlü olma olasılıkları yüksektir.
Fiziksel sağlıkları ortalamanın üzerindedir ancak zihinsel sağlıkları için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil. Şizofreni ve bipolar bozukluk, Ocak doğumlular arasında oldukça yaygındır.
Şubat ayında doğanlar, hayatlarında ve kariyerlerinde daha mutlu olma eğilimindedirler. Şubat ayı, yaratıcılık ayıdır ve şubat doğumlular arasında sanatçılar yaygındır.
Sağlık söz konusu olduğunda genel hastalıklardan korunma olasılıkları yüksektir. Ayrıca nörolojik hastalıklara, solunum yolu hastalıklarına ve üreme hastalıklarına yakalanma ihtimalleri düşüktür.
Bahar aylarının başlangıcında doğan bu insanlar genellikle hayatın aydınlık ve güneşli tarafına odaklanırlar. Bu da onların büyük bir çoğunlukla iyi bir ruh halinde oldukları anlamına gelir. Sağlık söz konusu olduğunda mart ayında doğanların kardiyovasküler sistemlerine dikkat etmeleri gerebilir.
Mart ayında doğanlar gibi Nisan bebekleri de ruh hali anlamında olumlu bir tablo çizerler. Genel sağlık sorunlarına karşı dirençlilerdir. Yine de kardiyovasküler sistemlerine dikkat etmeleri gerebilir. Ek olarak DEHB olma olasılıkları da düşüktür.
Mayıs ayında doğanlar adeta iyimser olmak için dünyaya gelmiştir. Kariyer anlamında oldukça geniş bir yelpaze seçeneği bulunan Mayıs doğumlular, tek bir kariyer alanına odaklanmamalıdır. Mayıs doğumlular, genellikle herhangi bir yüksek riskli hastalığa eğilimli değillerdir. Ancak araştırmalar, depresyona meyilli olabileceklerinin de altını çiziyor.
Haziran ayı da bahar aylarının tüm olumlu hislerine sahiptir. Bununla birlikte bu ayda doğanlar, ruh hali değişimlerine yatkındırlar ve duyguları çok çabuk değişebilir.
Sağlık açısından baktığımızda ise haziran doğumluların kardiyovasküler hastalıklara sahip olma olasılığı yüksektir. Üreme hastalıklarına yakalanma ihtimalleri ise düşüktür.
Bir araştırmaya göre temmuz ayında doğanlar, duygusal yaşamını düzenleme ve saldırganlıklarını kontrol etme yeteneğine sahiptirler. Ek olarak birçoğunun sanatsal bir yanı vardır ve solak olma ihtimalleri yüksektir.
Sağlık söz konusu olduğunda üreme hastalıklarına yakalanma ihtimalleri düşüktür. Ek olarak temmuz ayında doğan kadınlar ergenliğe biraz daha geç girebilirler.
Ağustos doğumlu olanlar genellikle akademik anlamda başarı gösterir. Sağlık söz konusu olduğunda aşırı pozitif olmanın getirdiği ruh hali değişiklikleri onları bipolar hastalık riskine sokmaz. Zira Ağustos doğumlular arasında bipolar görülme sıklığı diğer aylara göre düşüktür. Tıpkı Temmuz doğumlu kadınlar gibi Ağustos doğumlu kadınlar da ergenliğe geç girebilir.
Sonbaharda doğan insanlar, genellikle düşük depresyon seviyelerine sahiptir. Ek olarak doğduğunuz ay Eylül ise, diğer aylarda doğanlara göre daha atletiksiniz demektir.
Eylül doğumluların astım hastalığına yakalanma riski yüksektir. Ancak kardiyovasküler sağlık açısından da şanslıdırlar.
Eylül ayında doğanlar gibi Ekim doğumlular da sportif anlamda oldukça başarılıdır. Sonbaharda doğan pek çok insan ortalamadan daha uzunken ekim ayında doğanlar daha da uzun olabilir.
Ekim ayında doğanlar, genel hastalıklara karşı daha savunmasızdır. Bununla birlikte kardiyovasküler hastalıklar konuşunda düşük risk grubundadırlar.
Kasım ayı da dahil olmak üzere sonbaharda doğan insanlar, hiper odaklanma eğilimindedirler. Bu durum, düşük depresyon riskiyle birleştiğinde hayatlarındaki hedeflere daha kolay ulaşmalarını sağlayabilir. Ancak kötümser olma eğiliminde olduklarını da unutmamak gerekir.
Kasım ayında doğanlar, diğer aylarda doğanlara kıyasla solunum hastalıkları açısından yüksek risk taşırlar. Ek olarak DEHB, kasım doğumlular arasında oldukça yaygındır.
Doğduğunuz ay Aralık ise, hatta doğum gününüz 24 ya da 25 Aralık ise dünyadaki en nadir insanlardan biri olabilirsiniz. Aralık doğumlular, kolay kolay sinirlenmezler ve yaz doğumlu insanlara göre daha istikrarlıdır.
Aralık ayında doğanlar, üreme sağlığı konusunda şanssızdırlar. Ancak genel sağlıkları iyi olma eğilimindedir. Ek olarak bir araştırmaya göre, 105 yıl ya da daha fazla yaşama şansları yüksektir.
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