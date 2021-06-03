Bilim insanları açıkladı! Doğum ayı sağlığınızı ve kişiliğinizi nasıl etkiliyor?

Kimileri burçlara inanırken kimileri saçma bulduğunu söyler. Peki bilimsel çalışmalar bu konuda ne söylüyor? Yapılan araştırmalar aynı anda doğan insanların belirli ortak eğilimleri olabileceğini doğruluyor. Günümüzde bu konuda pek çok çalışma yapılıyor. 1.688 kişiyle gerçekleştirilen son araştırma doğum aylarına göre kişilerin ortak özelliklerini ortaya çıkarttı.

OCAK

Ocak ayında doğduysanız yeni bir yılın ilk ayında gözlerinizi açtığınız anlamına gelir. Bu da aslında birçok fırsata işaret ediyor. Ocak ayında doğan insanlar, tıp ve işletme alanında tahsilat yapma eğilimindedir. Ek olarak yaratıcılardır ve ünlü olma olasılıkları yüksektir.

Fiziksel sağlıkları ortalamanın üzerindedir ancak zihinsel sağlıkları için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil. Şizofreni ve bipolar bozukluk, Ocak doğumlular arasında oldukça yaygındır.

ŞUBAT

Şubat ayında doğanlar, hayatlarında ve kariyerlerinde daha mutlu olma eğilimindedirler. Şubat ayı, yaratıcılık ayıdır ve şubat doğumlular arasında sanatçılar yaygındır.

Sağlık söz konusu olduğunda genel hastalıklardan korunma olasılıkları yüksektir. Ayrıca nörolojik hastalıklara, solunum yolu hastalıklarına ve üreme hastalıklarına yakalanma ihtimalleri düşüktür.