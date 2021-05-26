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Burçlar bir tatlı olsaydı, hangi burç hangi tatlı olurdu?

Elif Yaman Elif Yaman
26.05.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astroloji, gizemli ve daima ilgi çekicidir. Her burcun kendine has özellikleri vardır. Kimi titizdir, kimi işkolik kimi ise anaç... Peki hiç düşündünüz mü burçlar bir tatlı olsaydı nasıl olurdu?

Burçlar bir tatlı olsaydı, hangi burç hangi tatlı olurdu?

Zodyakta yer alan 12 burcun hepsi kendine has özellikler taşır. Karakterimizi ne derece etkiler bilinmez ama bazen birebir burcumuzun özelliğini taşıdığımız durumlar olabiliyor. Kendi burcunuzu düşünün, burcunuz bir tatlıyı temsil etseydi bu ne olurdu? Biz sizin için düşündük, ortaya birbirinden lezzetli tatlılar çıktı.

KOÇ BURCU

ruby

Öncü, heyecanlı, cesur özelliklere sahip olan koç burcu insanını sevmeyen yoktur. Yeniliklere açık olan, ezber bozan bu burcu en iyi anlatan tatlı son günlerin gözdesi ruby çikolata olurdu. Diğer çeşitlerinden çok farklı bir lezzete sahip olan bu pembe çikolata koç burcu gibi şahsına münhasır...

BOĞA BURCU

limonlu cheesecake

Keyifine düşkün, sakin, ağırkanlı boğa burcu insanını tek bir tatlıya uygun görmek ona haksızlık olur. Boğazına düşkün, yemek yemeğe bayılan bu burcu içinde birçok tadı barındıran limonlu cheesecake temsil eder diye düşünüyoruz. Tabii sadece bir dilim değil.

İKİZLER BURCU

dondurma

Hareketli, çözüm odaklı ve biraz da değişken ikizler burcu insanı tatlı konusunda da kararsızdır. Biz onun renkli karakterine uygun olarak karışık dondurmayı uygun gördük. Her tattan ve her renkten oluşan koca bir külah bizce ikizler burcunun ruhuna hitap ediyor.

YENGEÇ BURCU

supangle

Sevecen, nazlı, anaç ve evcimen yengeç burcu insanı duygusal gelgitleriyle de ünlüdür. Kendisi bir tatlı olsaydı kesinlikle supangle olurdu. Hem lezzetli hem evde yapılmış gibi.

ASLAN BURCU

krem karamel

Özenli, lider, iddialı, lükse düşkün aslan burcu insanını nerede görseniz tanırsınız. Elit tavrına uygun olarak ona Fransız mutfağından, görüntüsü ve tadıyla tam bir şahaser olan krem karamel tatlısının yakışacağını düşünüyoruz.

BAŞAK BURCU

baklava

Titiz, düzenli olmasıyla bilinen başka burcu insanı hiçbir konuda dağınıklıktan hoşlanmaz. Onun için her şeyin belirli bir yeri ve sırası vardır. Başak burcu bir tatlı olsaydı; simetrik kesilmiş, bol fıstıklı çıtır çıtır bir baklava olurdu.

TERAZİ BURCU

trileçe

Çevrenizde terazi burcu birileri varsa çok şanlısınız. Görselliğe önem veren, ince zevkleri olan bu sanatçı kişilikli burcun insanı, sizi en güzel halinize getirmek için elinden geleni yapacaktır. Bu burç bir tatlı olsaydı mükemmel görüntüsüyle ve enfes tadıyla karamelli trileçe olurdu diye düşünüyoruz.

AKREP BURCU

sufle

Çekici, entelektüel ve hırslı akrep burcu insanına bol çikolatalı bir tatlı yakışır diye düşündük. Kendisini, hem minimalist görüntüsü hem de akışkan çikolatasıyla bizlere lezzet şöleni yaşatan sufleye benzetiyoruz.

YAY BURCU

waffle

Renkli kişiliği, sosyal kelebek oluşuyla gönüllerde taht kuran gezgin yay burcu insanı kendi gibi renkli bir tatlıyı hak ediyor. Bol çeşitli bir waffle tam da ona uygun değil mi?

OĞLAK BURCU

browni

Onu tanımayanlar soğuk ve düz biri olarak tanımlayabilir. Disiplinli, gerçekçi, idealist oğlak burcu insanının kapılarını açması biraz zaman alsa da sizce de browniye benzemiyor mu? Üzeri çıtır kabuklu, içi bol çikolatalı...

KOVA BURCU

magnolia

Özgür ruhlu, hümanist, yenilikçi kova burcuna hangi tatlı seni temsil ediyor diye sorsak, neden tatlı, neden tuzlu değil diye sorgular. Biz onu bu haliyle kabul ediyor ve magnolya tatlısının ruhuna hitap edeceğini düşünüyoruz.

BALIK BURCU

sütlaç

Yaratıcı, duygusal, romantik balık burcu insanının kırılgan yapısı gönüllerde taht kuruyor. Hassas kalbine ve yumuşacık duruşuna sofraların baş tacı fırın sütlaç yakışır diye düşünüyoruz.

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