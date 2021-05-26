Burçlar bir tatlı olsaydı, hangi burç hangi tatlı olurdu?

Zodyakta yer alan 12 burcun hepsi kendine has özellikler taşır. Karakterimizi ne derece etkiler bilinmez ama bazen birebir burcumuzun özelliğini taşıdığımız durumlar olabiliyor. Kendi burcunuzu düşünün, burcunuz bir tatlıyı temsil etseydi bu ne olurdu? Biz sizin için düşündük, ortaya birbirinden lezzetli tatlılar çıktı.

KOÇ BURCU

Öncü, heyecanlı, cesur özelliklere sahip olan koç burcu insanını sevmeyen yoktur. Yeniliklere açık olan, ezber bozan bu burcu en iyi anlatan tatlı son günlerin gözdesi ruby çikolata olurdu. Diğer çeşitlerinden çok farklı bir lezzete sahip olan bu pembe çikolata koç burcu gibi şahsına münhasır...

BOĞA BURCU

Keyifine düşkün, sakin, ağırkanlı boğa burcu insanını tek bir tatlıya uygun görmek ona haksızlık olur. Boğazına düşkün, yemek yemeğe bayılan bu burcu içinde birçok tadı barındıran limonlu cheesecake temsil eder diye düşünüyoruz. Tabii sadece bir dilim değil.

İKİZLER BURCU

Hareketli, çözüm odaklı ve biraz da değişken ikizler burcu insanı tatlı konusunda da kararsızdır. Biz onun renkli karakterine uygun olarak karışık dondurmayı uygun gördük. Her tattan ve her renkten oluşan koca bir külah bizce ikizler burcunun ruhuna hitap ediyor.